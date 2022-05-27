47-річний львів'янин коригував російські ракетні атаки по місту

СБУ затримала 47-річного львів’янина, який передавав спецслужбам Росії інформацію щодо результатів ракетних обстрілів у Львові. Він також збирав аналітичні дані та повідомляв про необхідність завдання ударів по об’єктах критичної та оборонної інфраструктури.

«Такі рекомендації зрадника давали агресорам можливість наносити удари з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз», – повідомили в СБУ Львівщини у п’ятницю, 27 травня.

«Вы скажите, что надо еще посмотреть? Если необходимо, я утром могу сходить и сфотографировать», – такими словами зрадник завершував переписку з кураторами та показував, що готовий зраджувати свою країну.

Під час слідства з’ясувалося, що, окрім коригування вогню, мешканець Львова збирав та передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та розташування блокпостів територіальної оборони. Далі зібрані дані він передавав куратору через прихований чат в Telegram-каналі.

За даними прокуратури Львівщини, затриманий активно співпрацював з російськими спецслужбами з квітня цього року. Зокрема, він здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі обстрілу автосервісу у Львові, де загинули четверо людей.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що російським коригувальником виявився 47-річний львів’янин. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2. ст. 111 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.