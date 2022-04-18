Росіяни завдали ракетний удар по цивільному об'єкту у Львові – СТО, що розташована поблизу залізничної колії

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову зросла до семи людей, більшість з них – працівники станції технічного обслуговування автомобілів, яку знищила одна з ракет. Ще 11 людей перебувають з травмами у лікарнях, троє з них – в важкому стані. Ударною хвилею від вибухів вилетіли вікна в восьми будинках та одній школі. Про це повідомили голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу в понеділок, 18 квітня.

Як повідомив Максим Козицький, попередньо відомо, що ракети на Львів запускались з літаків з Каспійського напрямку. Три ракети потрапили у військові склади, які не використовувались за призначенням. Ще одна ракета влучила в станцію технічного обслуговування автомобілів.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок вибухів повибивало вікна на сходових клітках восьми багатоповерхівок і в одній львівській школі. Наразі відомо про сімох загиблих, четверо з яких працювали на СТО. 11 людей травмовано, серед яких троє – у важкому стані. Постраждала одна дитина, її стан не важкий.

«Я говорив з керівником станції технічного обслуговування. У нього сльози не за знищене майно, а за працівників. Дай Бог, щоб кількість загиблих на цьому завершилась. Поза тими об’єктами, куди влучили ракети, є пошкодження серед інших об’єктів. У 8 будинків повилітали вікна на сходовій клітці. Також повилітали вікна в одній зі шкіл Львова», – повідомив Андрій Садовий.

Наслідки ракетного удару по шиномонтажу у Львові (фото ЛОДА)

Максим Козицький також повідомив, що друга сирена, яка лунала зранку 18 квітня, сповіщала про запуск ракет з території Чорного моря. Вони до Львова не долетіли.

Пізніше Андрій Садовий уточнив, що серед поранених у Львові – трирічний Артем, який разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. На момент влучання ракети хлопчик з мамою перебувати у готелі біля шиномонтажу. За словами його мами, під час вибухів вибило вікно і воно поранило хлопчика – йому відірвало частину пальця. Хлопчика прооперували львівські лікарі, наразі з дитиною все гаразд.

Трирічний Артем з Харкова постраждав під час ракетного обстрілу Львова

Ще троє постраждалих перебувають у важкому стані в реанімації. Львівський лікар-нейрохірург Андрій Токарський уточнив, що пацієнти після ракетного удару поступали в лікарні із множинними травмами: від травм п’яток до закінчуючи травм голови.

«Дуже багато хворих надійшло цього разу, власне, де було ураження голови та головного мозку. Середній вік пацієнтів – 35-45 років», – розповів лікар.

За інформацією начальника служби у справах дітей Львівської ОВА Володимира Лиса, один з уламків під час ракетного обстрілу Львова потрапив у дитячий притулок, де перебувають евакуйовані з небезпечних регіонів діти. Він повідомив «Укрінформу», що ніхто з дітей не постраждав.

На брифінгу з журналістами о 14:30 керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що внаслідок ракетного удару по Львову постраждали об’єкти залізничної інфраструктури: контактна мережа та автобаза. Втім до кінця дня потяги об’їжджатимуть станцію «Клепарів», поки залізничники усуватимуть наслідки обстрілу.

«У нас немає підстав вважати, що удари були націлені саме на залізничну інфраструктуру. Вражена контактна мережа, є певні пошкодження автобази, але вони не критичні. Ми розташовані поруч інших об’єктів, через що отримали ці пошкодження», – вважає Перцовський.

Керівник нафтобази у Львові, ім'я якого не розголошують, повідомив, що загалом на момент прильоту ракети на території СТО перебувало 20 людей.

«Це сталося близько 8:30 – прилетів один снаряд на нашу територію. Поки не можу відповісти, яких саме збитків завдано. Вся територія пошкоджена – автомобілі, будівлі, все пошкоджено. Від ударної хвилі все повилітало – двері, вікна, лобові вікна в автомобілях, фари, охоронна будка. Четверо людей загинули, троє потерпілих мають осколкові поранення. Один у важкому стані, двох хлопців прооперували. Вік працівників – від 30 до 47 років», – повідомив власник СТО.

У прес-службі ДСНС Львівської області увечері 18 квітня опублікували відео гасіння пожежі на станції обслуговування автомобілів на вул. Шевченка.

Нагадаємо, зранку понеділка, 18 квітня, росіяни завдали ракетного удару по західній частині Львова, в районі залізниці. Одна з ракет влучила на території СТО, де згоріло 40 машин.