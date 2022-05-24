СБУ встановила автора відео та затримала його

СБУ затримала 28-річного мешканця Львівщини, який поширив у соцмережі TikTok відеоролик про переміщення військової техніки.

«На сторінці у «Тік-Ток» він розмістив матеріали, які дають можливість ідентифікувати на місцевості переміщення колони ЗСУ та встановити вид і кількість озброєння», – йдеться в повідомленні СБУ у вівторок, 24 травня.

Оперативники встановили особу чоловіка та затримали його. Для мінімізації шкоди відео із соцмереж було одразу видалено.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що порушником виявився 28-річний мешканець Самбірщини. Наразі затриманому повідомили про підозру за поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ чи інших військових формувань (ч.2 ст. 114-2 ККУ). Матеріали справи вже передали до суду.