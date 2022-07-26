Колаборантка була завербована представником спецслужб РФ через її знайомого

Служба безпеки України знешкодила російську агентурну мережу, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці. Про це повідомили у прес-службі відомства у вівторок, 26 липня.

Як повідомляється, зловмисники збирали розвіддані щодо позицій українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Працівники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівницю однієї з місцевих станцій «Укрзалізниці». Користуючись своєю посадою жінка «зливала» агресорам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області.

Передачу координат здійснювала у вигляді електронних повідомлень з власних аккаунтів. Одержані відомості окупанти планували використати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.

«Встановлено, що колаборантка була завербована представником спецслужб РФ через її знайомого – так званого «депутата народної ради ДНР», – повідомили в СБУ.

Іншого російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали у Бахмуті. Зрадник передавав агресорам інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі. Для передачі геолокацій він використовував анонімний Telegram-канал.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала 60-річну жінку за коригування ракетних обстрілів росіян по Києву. Жінка збирала та передавала кураторам з РФ інформацію про місця розташування української військової техніки, блок-пости, об’єкти критичної інфраструктури, а також цивільні та військові об’єктів у Києві та області.