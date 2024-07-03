Доставка безпілотної техніки з Чехії в Україну є пріоритетною

Чесько-українська компанія UAC запустила серійне виробництво розвідувальних дронів «Leleka-LR» та ударних «Булава» ексклюзивно для української армії. Щороку компанія планує випускати сотні розвідувальних і ударних безпілотників, повідомляє «Мілітарний» з посиланням на чеське видання E15.

Компанія UAC, що є філією українського виробника безпілотних літальних апаратів DeViRo, почала виробництво спеціальних військових безпілотників для української армії навесні цього року. E15 зазначає, що зараз на підприємствах працюють вісімдесят людей, переважна більшість яких – українці.

«Зараз доставка безпілотної техніки з Чехії в Україну є абсолютним пріоритетом. У майбутньому ми маємо намір отримати вирішальну частку центральноєвропейського ринку в категорії середніх безпілотників і проникнути в збройні сили країн НАТО та інших держав», – зазначив Штефан Фюле, один з керівників UAC.

Що відомо про дрони «Leleka LR» та «Булаву»

Зазначимо, як писав «Defence Express», безпілотник «Leleka LR» призначений для проведення розвідки та корегування вогню артилерії. Дрон створювався для захисту від систем РЕБ росіян. «Leleka LR» може працювати як вдень, так і вночі, та сумісно використовуватись з артилерійськими системами, а також ракетними системами HIMARS.

Дрон оснащений двовісним гіростабілізованим оптико-електронним модулем, з тепловізійним каналом, має чотирикратний та 25-кратний цифровий зум. Максимальна висота польоту дрона становить 2000 км, робоча — 1200-1500 км. Крейсерська швидкість – 22 м/c, максимальна – 32 м/c. Розмах крил – 3 м, злітна вага – 8,7 кг. Має радіус польоту у 90 км, тривалість – чотири години, зазначало видання.

Баражуючий дрон «Булава», який в експортній версії називають «Mace», часто порівнюють із російським «Ланцетом». Зокрема через задачі, які може виконувати цей дрон та Х-подібне оперення дрона. Дрон можна використовувати як вдень, так і в ночі, заявлена висока стійкість до ворожих засобів РЕБ, а також інтегровано машинний зір, тобто йдеться про автоматичне виявлення та супроводження цілі.

Як зазначає «Defence Express», дрон отримав потужну комбіновану кумулятивно-термобаричну бойову частину масою 3,6 кг та можливість уражати цілі на відстані до 60 кілометрів. «Булава» може працювати разом з розвідувальними дронами. Тривалість польоту – понад 50 хв, крейсерська швидкість – 100 км/год. Розмах крил – 1,6 м, а злітна вага – 11 кг.