Система донаведення є простою надбудовою для звичайних FPV-дронів

Один з найбільших виробників дронів в Україні Vyriy Drone почав серійно виробляти FPV-дрони із самонаведенням. Про це розповів засновник та керівник компанії Vyriy Drone Олексій Бабенко в інтерв’ю АрміяInform у четвер, 16 травня.

Дрони, які виробляє компанія, використовують тепловізійні камери для розпізнавання цілей.

Олексій Бабенко пояснив, що система донаведення, або ж «машинного зору» є простою надбудовою для звичайних FPV-дронів. Вона дозволяє автоматично захопитиціль та влучити у неї без втручання пілота. Це має значно підвищити ефективність застосування та допомогти оминути ворожі системи радіоелектронної боротьби.

За словами керівника компанії Vyriy Drone, компанія планує відвантажити декілька тисяч FPV-дронів із самонаведенням до кінця травня.

«У цьому місяці декілька тисяч таких дронів ми вже відвантажимо. Ну, можливо, декілька тисяч не вийде, а, можливо, вийде – подивимось. Тут більше від постачання комплектуючих залежить насправді, але я сподіваюсь, що цього місяця вийде десь така кількість», – розповів Олексій Бабенко.

Довідково:

25-річний Олексій Бабенко після початку повномасштабного вторгнення почав займатися виготовленням дронів. Компанія Vyriy Drone – один з найбільших виробників дронів в Україні – випускає дрони-камікадзе, розвідувально-бомбардувальні дрони, гексакоптери тощо. Також у листопаді 2023 року виробник БпЛА Vyriy Drone та проєкт Victory Drones запустили двотижневий інженерний онлайн-курс «Народний FPV», покликаний навчити усіх охочих збирати дрони-камікадзе.