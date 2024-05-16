В Україні запустили серійне виробництво FPV-дронів із самонаведенням
Кілька тисяч дронів-камікадзе планують виготовити до початку літа
До теми
- Уряд виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі 300 тис. дронів для ЗСУ ZAXID.NET
- Україна виготовила дрон, який здатний долетіти до Сибіру, – The Economist ZAXID.NET
- В Україні з’явиться жіночий підрозділ управління безпілотними комплексами ZAXID.NET
-
«Інженери вирішать хід війни».
Як дрони допомагають зберегти людські життя та перемогти у війні ZAXID.NET
Один з найбільших виробників дронів в Україні Vyriy Drone почав серійно виробляти FPV-дрони із самонаведенням. Про це розповів засновник та керівник компанії Vyriy Drone Олексій Бабенко в інтерв’ю АрміяInform у четвер, 16 травня.
Дрони, які виробляє компанія, використовують тепловізійні камери для розпізнавання цілей.
Олексій Бабенко пояснив, що система донаведення, або ж «машинного зору» є простою надбудовою для звичайних FPV-дронів. Вона дозволяє автоматично захопитиціль та влучити у неї без втручання пілота. Це має значно підвищити ефективність застосування та допомогти оминути ворожі системи радіоелектронної боротьби.
За словами керівника компанії Vyriy Drone, компанія планує відвантажити декілька тисяч FPV-дронів із самонаведенням до кінця травня.
«У цьому місяці декілька тисяч таких дронів ми вже відвантажимо. Ну, можливо, декілька тисяч не вийде, а, можливо, вийде – подивимось. Тут більше від постачання комплектуючих залежить насправді, але я сподіваюсь, що цього місяця вийде десь така кількість», – розповів Олексій Бабенко.
Довідково:
25-річний Олексій Бабенко після початку повномасштабного вторгнення почав займатися виготовленням дронів. Компанія Vyriy Drone – один з найбільших виробників дронів в Україні – випускає дрони-камікадзе, розвідувально-бомбардувальні дрони, гексакоптери тощо. Також у листопаді 2023 року виробник БпЛА Vyriy Drone та проєкт Victory Drones запустили двотижневий інженерний онлайн-курс «Народний FPV», покликаний навчити усіх охочих збирати дрони-камікадзе.