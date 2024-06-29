В Україні серійно виготовляють далекобійні ударні дрони

За доволі стислий проміжок часу українські фахівці розробили та запустити в серійне виробництво вітчизняні далекобійні ударні дрони. Про це розповів генеральний директор АТ «Укроборонпром» Герман Сметанін в інтерв’ю АрміяInform 29 червня.

За словами Сметаніна, ці дрони вже уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км. Він відзначив, що працівники оборонних підприємств в Україні докладають титанічних зусиль, аби випередити Росію.

«Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа — хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її», – сказав очільник «Укроборонпрому»

Герман Сметанін також нагадав, що Україна вже успішно розгорнула масове виробництво FPV-дронів. За його словами, чималий внесок зробили підприємства «Укроборонпрому», які «налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво».

Раніше ZAXID.NET писав, що в Україні запустили серійне виробництво FPV-дронів із самонаведенням, що використовують тепловізійну камеру для розпізнавання цілей. Кілька тисяч дронів планували виготовити до початку літа.