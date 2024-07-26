Ірина Музика спільно з однодумцями в 2007 році заснувала музичний гурт «Фіра»

Померла відома тернопільська співачка і вокалістка гурту «Фіра» Ірина Музика. Жінка відійшла у вічність 26 липня. Ірина Музика спільно з однодумцями в 2007 році долучилася до заснування музичного гурту «Фіра», який виконував композиції в стилі поп-рок, софт-року, модерн-кантрі.

Про смерть співачки з Тернополя, вокалістки гурту «Фіра» Ірини Музики повідомили колеги-музиканти. Слова співчуття висловила на сторінці Ірини у фейсбуці тернополянка Христя Івашків, повідомило видання «Терен».

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні Ірина Музика залишила цей світ і увійшла у вічність. Її світла душа та добрі справи завжди залишаться у наших серцях. Ірина була прекрасною людиною, завжди готовою допомогти і підтримати», – написала тернополянка.

Етно-гурт «Фіра»

Співачка Ірина Музика довго хворіла на важку недугу. На яку саме, рідні тернополянки не повідомляють. Панахида за співачкою відбудеться 26 липня, о 19:00 в Домі скорботи за адресою вул. Микулинецька. Про це повідомив гітарист гурту «Фіра» Віталій Шостак. Похоронне служіння пройде 27 липня об 11:00 в Домі печалі. Продовження похоронного служіння в с. В. Глибочок Тернопільського району.

Додамо, що тернопільський гурт «Фіра», раніше відомий як «Джазова фіра» був створений в 2007 році. Первинний склад групи являв собою коло друзів, шанувальників джазу. Музичним продуктом цього колективу є своєрідне поєднання фольку із делікатним вкрапленням джазу, кантрі, латино та популярної музики.