Проєкт рішення на голосування ставили п'ять разів, але його в результаті так і не підтримали

В Чернівцях міські депутати відмовились створювати відділ запобігання корупції. Подібні відділи вже функціонують в кількох обласних центрах, зокрема в Івано-Франківську, Луцьку, Ужгороді. Однак депутати Чернівців не проголосували за створення такого відділу, аргументуючи це тим, що новий адміністративний орган підпорядковуватиметься міському голові.

Під час сесії Чернівецької міської ради 25 липня на розгляд депутатів винесли проєкт рішення про створення відділу з питань запобігання корупції. Однак депутати його не підтримали. Рішення на голосування виносили п’ять разів, і кожного разу міські обранці не ухвалювали позитивного рішення. 17 депутатів були «за», 15 не голосували, ще двоє – утрималися. Зокрема, не голосували вся фракція «Народний контроль» та «Рідне місто», повідомило «Суспільне. Чернівці».

Наразі Чернівці – одне з небагатьох міст країни, де немає такого відділу. Раніше його рекомендувало утворити Національне агентство з питань запобігання корупції. Подібні відділи вже функціонують при міських радах Івано-Франківська, Ужгорода, Луцька.

Попередньо, планували, що якби депутати проголосували за рішення, то відділ з питань запобігання корупції мали б утворити у серпні. У ньому б працювали троє людей. Згідно з проєктом, серед повноважень відділу були б:

організація заходів щодо запобігання корупції;

оцінка корупційних ризиків у робочих підрозділах міськради та комунальних підприємств;

перевірка подання декларацій посадовцями;

розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства;

організації спецперевірок щодо людей, які претендують на посади з підвищеним корупційним ризиком;

організація службових розслідувань щодо причин та умов, які призвели до корупційного порушення.

Начальника відділу призначав би міський голова. Якби не було воєнного стану, його б призначали за конкурсом. Надалі керівник підзвітний та підконтрольний меру, йдеться у проєкті рішення. За повідомленням «Суспільне. Чернівці» саме цей пункт зупинив більшість депутатів у голосування. Адже частина обранців вважають, що це має бути незалежний відділ, який не підпорядковується міському голові, бо у цьому може бути конфлікт інтересів.