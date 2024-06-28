Вона замінила в раді Володимира Бешлея, який зараз в ЗСУ

У Чернівецькій міській раді представили нову депутатку. Обраницею стала косметологиня Аліна Яковець. Вона замінила в раді Володимира Бешлея, який зараз воює в Збройних силах України. Депутатку представили під час сесії Чернівецької міськради 27 червня.

Депутат Чернівецької міськради від фракції «Рідне місто» Володимир Бешлей достроково склав повноваження через роботу, повʼязану з розмінуванням країни. Його рішення на сесії підтримали депутати. «За» нього проголосувало 35 обранців, один утримався, а ще двоє – голосували проти. Йдеться про депутата від фракції «Рідне місто» Василя Продана та Олексія Каспрука від партії «Пропозиція», повідомляє «Суспільне. Чернівці».

В соціальних мережах Володимир Бешлей повідомив, що не може виконувати депутатську роботу, оскільки більше часу проводить на деокупованих територіях.

«Сьогодні моя робота повʼязана з розмінуванням, тому більшу частину часу знаходжуся разом із саперами на деокупованих територіях. Наразі я фізично не можу належно займатися вирішенням проблем виборчого округу та рідного міста Чернівці», – повідомив Володимир Бешлей. На сайті Українські сервіси розмінування йдеться, що Бешлей обіймає посаду заступника генерального директора.

Наступною по списку партії «Рідне місто» була Тетяна Бешлей, дружина Володимира. Однак вона відмовилася від повноважень. Отож, новою депутаткою призначили Аліну Яковець.

Додамо, що Аліна Яковець балотувалася до Чернівецької міськради у 2020 році від партії «Рідне місто», втім не була обрана. У її профілі в Instagram йдеться, що Яковець має диплом магістра за спеціальністю «Фармація та промислова фармація», а також працює косметологом.