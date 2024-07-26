Військовий з Хмельниччини, який виховує прийомну дитину з інвалідністю, через суд змусив військову частину розглянути його рапорт на звільнення зі служби та прийняти відповідне рішення.

Як вказано у рішенні Хмельницького окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі, військовий звернувся до суду, щоб визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо непогодження його звільнення з служби. Мешканець Хмельниччини просив також зобов’язати частину розглянути його рапорт та прийняти відповідне рішення.

У лютому 2024 року військовий з Хмельниччини подав командиру рапорт про звільнення з військової служби за сімейними обставинами – через виховання прийомної неповнолітньої дитини з інвалідністю. Рапорт військового не розглянули і рішення по суті прийняте не було. У відзиві на позовну заяву представник військової частини зазначив, що рапорт позивача до них не надходив.

Справу розглянув суддя Олександр Польовий, він дослідив усі докази та матеріали у цій справі. Суддя визнав протиправною бездіяльність військової частини, зобов’язав її розглянути рапорт на звільнення позивача зі служби та прийняти відповідне рішення. Підставою для звільнення є сімейні обставини, відповідно до підпункту «г» пункту 2 ч.4 ст.26 ЗУ від 25.03.1992 №2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу». Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно 70 військових не отримали бойові виплати за час проведений на фронті і стягнули їх у хмельницькому суді. На Хмельниччині також судили майора за безпідставне виключення 36 чоловіків з військового обліку.