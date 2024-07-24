До Хмельницького окружного адміністративного суду 70 військових подали колективний позов через ненараховані бойові виплати (100 тис. грн на місяць) двома військовими частинами. Суд розглянув позов та задовольнив його.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду з колективним позовом звернулись 70 військовослужбовців. Вони просили суд визнати протиправною бездіяльність двох військових частин та зобов’язати їх виплатити позивачам ненараховані бойові виплати за час перебування у зоні бойових дій (100 тис. грн на місяць). У позові вказано, що йдеться про час перебування на фронті із березня по серпень 2023 року.

У матеріалах справи вказано інформацію про кожного з 70 позивачів, зокрема, коли саме конкретний військовий чи військова перебували у зоні бойових дій, номери бойових розпоряджень і тд.

Одна з військових частин подала відзив на позовну заяву, де заявила, що позивачам виплачені усі додаткові виплати у спірний період. Представник іншої військової частини не скористався можливістю надати свою позицію.

Колективний позов розглянув суддя Олександр Польовий, він дослідив надані суду документи та аргументи сторін. Суддя встановив, що позивачі надали достатньо документів, які підтверджують, що вони мають право на нарахування додаткових виплат у розмірі 100 тис. грн на місяць у вказаний у позові період (березень – серпень 2023 року).

Суддя визнав протиправно бездіяльність двох військових частин, які не нарахували позивачам додаткові виплати за час перебування у зоні бойових дій та зобов’язав нарахувати по 100 тис. грн на місяць з урахуванням раніше виплачених сум. Рішення ще можна оскаржити.