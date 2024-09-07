Яннік Сіннер побореться за головний трофей Відкритого чемпіонату США

Стали відомі фіналісти одиночного розряду US Open-2024. У вирішальній дуелі серед чоловіків зійдуться італієць Яннік Сіннер (ATP № 1) та американець Тейлор Фріц (ATP № 12).

Сіннер у півфіналі мейджора в Нью-Йорку в трьох сетах переграв британця Джека Дрейпера (ATP № 25), а Фріц не без проблем (3:2) впорався з земляком Френсісом Тіафо (ATP № 20). Фінальний матч чоловічого одиночного турніру Відкритого чемпіонату США відбудеться у неділю, 8 вересня, о 21:00 за київським часом.

Цікаво, що Сіннер став наймолодшим тенісистом (23 роки й 21 день), який зміг вийти до фіналів обох хардових Grand Slam (Australian Open і US Open) в одному сезоні. Яннік випередив за цим показником легендарного Роджера Федерера, який у 2004 році домігся того ж результату у віці 23 років і 34 днів.

У жінок у фіналі одиночного розряду US Open-2024 зіграють американка Джессіка Пегула (WTA № 6) та білоруска Аріна Соболенко (WTA № 2). У півфіналі Пегула здобула вольову перемогу (2:1) над чешкою Кароліною Муховою (WTA № 52), а Соболенко у двох сетах обіграла американку Емму Наварро (WTA № 12). Це буде 8-ма зустріч тенісисток, американка виграла 2 матчі.

Пегула вперше зіграє у фіналі турніру Grand Slam, а Соболенко вийшла в четвертий поспіль фінал хардових мейджорів, двічі вигравши при цьому Australian Open. Минулого року в Нью-Йорку Аріна програла у фіналі ще одній американці Коко Гофф. Фінальний матч жіночого одиночного турніру Відкритого чемпіонату США відбудеться у суботу, 7 вересня, о 23:00 за київським часом.

Варто зазначити, що вперше з 2002 року в обох фіналах гратимуть американці. 22 роки тому обидва титули виграли представники США – Піт Сампрас і Серена Вільямс. Сампрас переміг Андре Агассі, а Серена – свою сестру Вінус.