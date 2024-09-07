Військові не пустили цивільних людей на територію ТЦК та СП

На збірному пункті Київського міського ТЦК та СП відбулася сутичка між військовослужбовцями та цивільними, які хотіли потрапити на територію центру та заблокували мікроавтобус з мобілізованими чоловіками. Через це військові були змушені застосувати фізичний вплив, повідомили у пресслужбі Київського міського ТЦК та СП у суботу, 7 вересня.

За даними ТЦК та СП, вранці 6 вересня цивільні намагалися проникнути на територію центру та намагалися перешкоджати виїзду військового авто з ТЦК та СП. У центрі зазначили, що він належить до об’єктів Міноборони України та перебуває під охороною, а цивільні хотіли потрапити тужи незаконно.

Зазначимо, 6 вересня місцеві Telegram-канали оприлюднили відео, на яких видно, що військовослужбовець відштовхує жінку, яка намагається потрапити до ТЦК та СП, а також відганяють цивільних від мікроавтобуса, в якому перевозять мобілізованих. У соцмережах повідомили, що на територію ТЦК нібито прийшли «попрощатися» родичі мобілізованих, але їх начебто не пустили.

«Діючи в межах своїх службових обов’язків та намагаючись уникнути серйозних наслідків, військовослужбовці Київського МТЦК та СП, застосовуючи фізичний вплив в межах службових повноважень, зупинили невідомих осіб і не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт, що знаходиться під охороною», – повідомили у пресслужбі ТЦК та СП.

У пресслужбі центру нагадали, що перешкоджання діям ЗСУ в умовах воєнного стану може каратися відповідно до Кримінального Кодексу України. Також у ТЦК закликали громадян «не піддаватися на провокації і не поширювати не перевірену інформацію».