Олександр Рябчук є співвласником книгарень «Книжковий Лев» та «Плекай»

У понеділок, 2 вересня, на мукачівському вокзалі військовослужбовці ДПСУ зупинили співвласника книгарень «Книжковий Лев» та «Плекай» Олександра Рябчука і передали працівникам місцевого ТЦК та СП, які мобілізували чоловіка. Колега Олександра Рябчука звинуватила військовослужбовців центру комплектування у застосування сили до нього та його дружини. У Закарпатському ОТЦК та СП відповіли, що не били його, натомість, після проходження ВЛК, визнали придатним до військової служби і відправили до навчального центру.

Про інцидент в Мукачеві 3 вересня повідомила співвласниця книгарень «Книжковий Лев» та «Плекай» Катерина Іванова. За її словами, після затримання на вокзалі, Олександра Рябчука примусом привезли спочатку в приміщення РТЦК, а потім в поліклініку – для проходження військово-лікарської комісії.

«Після спроб оскарження рішення ВЛК та вимоги видати повістку належним чином, співробітниками Мукачівського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу до Саші та його дружини, яка перебувала поруч з ним. Знаючи про виклик поліції і заяву про побиття від дружини Саші, вони змусили його написати заяву під запис на відео, що він не має до них претензій і вимагали від дружини забрати заяву з поліції», – написала Катерина Іванова у Facebook.

У Закарпатському ОТЦК відповіли, що Олександр Рябчук не мав оновлених військово-облікових даних. Після уточнення інформації, його направили на проходження ВЛК, яка визнала чоловіка придатним до військової служби у частинах забезпечення, навчальних центрах, медичних підрозділах.

«Жодних насильницьких дій з боку представників Мукачівського РТЦК та СП до Олександра Рябчука не застосовувалося. Оскільки він не мав права на відстрочку, його було призвано на військову службу по мобілізації та направлено до навчального центру для проходження служби в лавах Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

У Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили, що Олександр Рябчук написав заяву про відсутність претензій до Мукачівського РТЦК та СП, а захисник видавця клопотала про залишення раніше поданих заяв без розгляду.