Львів'янин, який отримав повістку, лікується у Другому ТМО

Під час медичного обстеження перед військовою службою 36-річному львів'янину діагностували ВІЛ. Діагноз підтвердили у Другому територіальному медоб'єднанні Львова, але чоловік відмовився від лікування. Однак він через чотири місяці, коли захворів на туберкульоз і мав ослаблений імунітет, повернувся до медиків. У пресслужбі Другого ТМО у четвер, 5 вересня, повідомили, що чоловік працює укладчиком асфальту. Під час роботи працівники ТЦК та СП і вручили йому повістку.

«В один із робочих днів до Ігоря [ім'я змінене] під час роботи завітали працівники ТЦК. Тут же, на об'єкті, де Ігор укладав асфальт, йому вручили повістку. Завдяки військовим львів'янин розпочав медогляд і зробив швидкий тест на ВІЛ. Тест виявився позитивним, відтак його скерували у наш Центр інтегрованих медико-соціальних послуг. У нашій поліклініці на Лемківській Ігор отримав підтвердження діагнозу, йому призначили антиретровірусну терапію. Однак він недооцінив масштаб проблеми й відмовився від допомоги», – розповіли у пресслужбі медоб'єднання.

У Другому ТМО зазначили, що чоловік мав щоденно приймати таблетки, але не робив цього. Через чотири місяці він звернувся у Центр інтегрованих медико-соціальних послуг, оскільки не міг дихати самостійно. Лікарі діагностували йому дисемінований туберкульоз з пневмоцистною пневмонією.

«Дуже часто люди з ВІЛ помирають від туберкульозу і пневмоцистної пневмонії, їм не призначають вчасно лікування. Наші медики спрацювали швидко, адже знали про статус Ігоря. Пацієнта перевели в Центр легеневого здоров'я. Лікарі прогнозують, що легені відновляться», – повідомили у Другому ТМО.

Інфекціоністка та завідувачка Центру інтегрованих медико-соціальних послуг Олена Павлишин розповіла, що львів'янин мусить постійно приймати антиретровірусну терапію. Це дозволить йому мати повноцінне життя. У коментарі ZAXID.NET Олена Павлишин розповіла, що чоловік має закриту форму туберкульозу.

«У цьому випадку чоловік не виділяв туберкульозну паличку назовні, попри те, що в нього була катастрофа в легенях. Він місяць лікувався у нас стаціонарно, зараз одужує. ВЛК визначить, чи можуть мобілізувати чоловіка, але насправді за вимогами ВЛК, якщо людина має активний туберкульоз, то їй дають відтермінування. Крім того, є нюанси щодо рівня імунітету на фоні ВІЛ-інфекції», – додала Олена Павлишин.