Електронні направленням з'являться у застосунку «Резерв+»

Міністерство оборони спільно з міністерством охорони здоров’я працюють над запровадженням електронних направлень на ВЛК для військовозобов’язаних та бійців Сил оборони. Запустити е-направлення планують у застосунку «Резерв+», повідомила «Українській правді» заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у понеділок, 12 серпня.

За словами посадовиці, наразі Міноборони проводить консультації з МОЗ щодо того, як запровадити електронні направлення за допомогою застосунку для військовозобов’язаних. Очікується, що направлення діятимуть як для військовозобов’язаних чоловіків, так і тих, хто вже служить у лавах ЗСУ та Сил оборони.

Катерина Черногоренко уточнила, що, найімовірніше, в електронному направленні на ВЛК буде QR-код, за яким лікарі зможуть ідентифікувати особу. Коли саме можуть запровадити електронні направлення, заступниця міністра оборони не уточнила.

Крім того, Міноборони працює з міністерством охорони здоров’я над створенням електронної системи для військових лікарів. У ній без запиту до центральної бази лікарні будуть відображатися всі дані про лікування військовослужбовців. Посадовиця також не уточнила, коли система може запрацювати, проте анонсувала створення окремої бази з історіями лікування та реабілітації військовослужбовців до кінця 2024 року.

Нагадаємо, 12 серпня Катерина Черногоренко анонсувала функцію рекрутингу через застосунок «Резерв+», завдяки якій можна буде долучитися до війська за власним бажанням. Втім, Міноборони не збирається впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі для цього немає законодавчої основи.