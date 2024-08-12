Функція рекрутингу через застосунок «Резерв+» може з'явитись вже восени

Міністерство оборони восени планує впровадити функцію рекрутингу через застосунок «Резерв+». Водночас електронних повісток в застосунку не буде. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі для «Української правди» 12 серпня.

За словами Черногоренко, завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб ЗСУ. Разом з тим оборонне відомство не збирається впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі для цього немає законодавчої основи, пояснила заступниця міністра.

Також в ефірі телемарафону 12 серпня Катерина Черногоренко анонсувала появу в застосунку «Резерв+» ще кількох нових функцій. Йдеться про електронне направлення на ВЛК, відстрочки для студентів денної форми навчання і багатодітних батьків та онлайн-вишколи. Ці функції Міноборони планує реалізувати до кінця 2024 року.

До слова, 8 серпня в Україні офіційно запрацював мобільний застосунок «Армія+», головною функцією якого стали електронні рапорти. Зараз у додатку доступні 11 видів рапортів та «Армія ID» – індивідуальний номер військового. Президент Володимир Зеленський розповів, що згодом там також з’являться курси та навчальні програми для військовослужбовців. Окрім того, в «Армія+» будуть захищені чати для комунікації. Застосунок «Армія+» доступний для завантаження на Android та IOS.