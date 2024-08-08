Додаток покликаний зменшити бюрократичне навантаження на військовослужбовців

У четвер, 8 серпня, в Україні офіційно запрацював мобільний застосунок «Армія+», повідомив на презентації додатка президент Володимир Зеленський. Наразі у застосунку є можливість подавати електронні рапорти командирам, а згодом функціонал додатка буде розширятися.

За словами президента, метою нового застосунку є звільнення української армії від паперової роботи та зайвої бюрократії. Додаток допоможе зекономити час для командирів та військовослужбовців.

«Від сьогодні працюватиме застосунок "Армія+". Стартує він із базової функції – це електронні рапорти. За кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає години або навіть дні. Також у застосунку буде АрміяID та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Згодом будемо наповнювати його новими функціями», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що згодом у додатку також з’являться курси та навчальні програми для військовослужбовців. Крім того, в «Армія+» будуть захищені чати для комунікації.

Завантажити додаток можна за Android та IOS.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що на момент запуску програми доступні 11 видів рапортів та «Армія ID» – індивідуальний номер військового. Він нагадав, що наразі в Україні розвиваються програми «Дія», «Мрія» та «Резерв+».

Нагадаємо, наприкінці травня Міноборони запустило додаток «Резерв+» для військовозобов'язаних, а вже наприкінці липня уряд унормував роботу «Армія+». Напередодні, 7 серпня, Володимир Зеленський анонсував роботу застосунку та зазначив, що він суттєво полегшить життя військовослужбовців.