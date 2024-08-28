Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність військової частини, яка відмовила солдату у звільненні зі служби, хоч він мав на це право. Командира частини зобов’язали повторно розглянути рапорт з врахуванням висновків суду.

Як вказано у рішенні, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, солдат наприкінці березня 2024 року направив командиру військової частини рапорт про звільнення з військової служби за сімейними обставинами – через те, що у матері його дружини є ІІ група інвалідності. Йому спершу не надали відповідь на рапорт, тому він звернувся до адвоката, який після скерування запиту з’ясував, що його клієнту відмовили у звільненні зі служби.

Позивач зазначає, що військова частина отримала його рапорт у період дії Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» у редакції від 04.05.2024, коли була наявна підстава для звільнення, на яку він посилався. Солдат переконаний, що у військовій частині це проігнорували та дочекатися набрання законної сили Закону України № 3633-ІХ від 11 квітня 2024 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», яким було змінено перелік підстав для звільнення з військової служби.

«На момент подання рапорту діяла норма, яка передбачає правову можливість звільнення на підставі інвалідності у батьків дружини, то такий рапорт повинен бути розглянутий саме на підставі тієї норми. Натомість відповідач допустив порушення, що призвело до відмови у звільненні за наявності підстав», – вважає позивач.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін у цій справі. Суддя частково задовольнив позов військового та визнав протиправною бездіяльність військової частини, зобов’язавши повторно розглянути рапорт з врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.