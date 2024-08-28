Затримали Романа Юсика – старосту Кам'янопільського старостинського округу Мурованської сільської ради

Правоохоронці затримали 37-річного старосту Кам'янопільського старостинського округу Мурованської сільської ради Романа Юсика за організацію нелегального перетину кордону військовозобов’язаним.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, а також СБУ 28 серпня, 37-річного старосту одного із населених пунктів ОТГ на Львівщині підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. За даними слідства, посадовець, попри обмеження воєнного стану, за 14 тисяч доларів США взявся організувати для ухилянта перетин кордону поза межами пунктів пропуску.

Встановлено, що за додаткову винагороду у понад 2000 доларів США староста вплинув на військовослужбовців районного ТЦК та оновив «клієнту» його військово-облікові дані, а також допоміг отримати відповідні документи.

Під час отримання 7 тисяч доларів авансу організатора незаконного трафіку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Водночас встановлюється причетність інших осіб, зокрема військовослужбовців ТЦК.

Правоохоронці не розголошують імені затриманого, але з власних джерел ZAXID.NET відомо, що затримали Романа Юсика – старосту Кам'янопільського старостинського округу Мурованської сільської ради.

Затриманому вже повідомлено про підозру за: