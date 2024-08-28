Військова частина не виплатила солдату додаткові 100 тис. грн за час перебування у зоні бойових дій, але військовий звернувся до Львівського окружного адмінсуду та відсудив невиплачені гроші.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду звернувся солдат однієї з військових частин та розповів, що йому не нарахували додаткові виплати (100 тис. грн на місяць) за час перебування на фронті. У позові вказано, що йдеться про березень-квітень 2022 року, тобто військовий не отримав виплати ще із початку повномасштабного вторгнення Росії.

Представник військової частини надав відзив на позовну заяву, де вказав, що позивач із 24 лютого 2022 року був зарахований на продовольче забезпечення військової частини, але на грошовому забезпеченні перебував за місцем штатної служби Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

У цій справі розбирався суддя Віталій Мартинюк, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо не виплати солдату додаткової винагороди та зобов’язав нарахувати гроші за період участі у бойових діях. Рішення ще можна оскаржити.