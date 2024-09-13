У прокат вийшов фільм «Озброєні піснею». Це – українсько-американська документальна стрічка Раяна Сміта, яка в оригіналі має знакову назву «Солдати пісні» (Soldiers of Song), розповідає про українських музикантів під час повномасштабного вторгнення.

Кадр з фільму

Картина починається з відомого відео Андрія Хливнюка, який біля Софійського собору співає «Ой у лузі червона калина». Згодом у картині про те, як вони бачать власну роль та роль музики на війні Святослав Вакарчук, Світлана Тарабарова, Катерина (Пташка) Поліщук, Марко Галаневич, Микола Сєрга та інші.

Зокрема, стрічка досить докладно показує діяльність «Культурного десанту» та «Культурних сил України», що їх заснував Сєрга. Різні музиканти виступають перед нашими військовиками на передовій.

Особливу увагу фільм приділяє тим військовим, які взяли до рук зброю.

Про патріотизм у фільмі говорить Пташка: «Патріотизм — це не робити те, що ти вважаєш максимально героїчним, а робити те, де ти принесеш максимально багато користі. Краще я буду хорошим медиком, аніж поганим снайпером».

Кадр з фільму

А ще картина розповідає про тих людей, які зробили свій вибір: Василь Крячко з Маріупольської камерної філармонії, скрипаль Мойсей Бондаренко оперний співак Сергій Іванчук кожен у власний спосіб працюють для перемоги.

Цей фільм – доволі ретельне та різнобічне дослідження української музики та музикантів під час війни. На фронті, у тилу та у прифронтових містечках, кожен на своєму місці робить усе можливе.