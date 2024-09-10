Фільм є подорожжю відеоархівом фігуриста Балету на льоду

26 вересня в Україні розпочнеться прокат документального фільму «Фрагменти льоду» Марії Стоянової. Фільм отримав одні з головних нагород на 21-му Міжнародному фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA: головну нагороду в конкурсі Docu/Україна, спеціальну відзнаку конкурсу Docu/Світ, головну нагороду студентського журі та відзнаку від журі Спілки кінокритиків України.

Фільм є делікатною гіпнотичною подорожжю відеоархівом фігуриста українського ансамблю «Балет на льоду», який гастролював за кордоном у 80-х і 90-х роках. За цими касетними записами його донька відтворює непересічну історію дорослішання: свого, своєї сім'ї та суспільства в Україні.

Стрічку змонтовано з домашніх архівів родини режисерки Марії Стоянової, для якої «Фрагменти льоду» став повнометражним дебютом після короткометражних архівних фільмів. Оператором фільму вважається батько режисерки – Михайло Стоянов. До продюсерської команди з української сторони долучилися режисер і продюсер Максим Наконечний («Бачення метелика») та режисерка-документалістка Аліна Горлова («Цей дощ ніколи не скінчиться»). Копродюсер(-к)ами стали норвежці – Каріанне Берґе та Карстен Аанонсен.

Над звуком працював український звукорежисер Василь Явтушенко («Бачення метелика», «Євродонбас», «Назовні»). Режисером монтажу фільму був Віктор Онисько, який загинув, захищаючи Україну, в грудні 2022 року. Фільм розпочали у 2019 році, а закінчували вже без Віктора. За його справу взялась режисерка монтажу Марина Майковська («Ми не згаснемо»). Світова премʼєра фільму відбулась в межах міжнародного конкурсу повнометражних фільмів на Visions du Réel 2024-го року у Швейцарії.