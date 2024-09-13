Спеції і смак вівсянки збагатять, і позитивно вплинуть на організм

Вівсянка є хорошим вибором на сніданок, а якщо до неї додати ще деякі спеції, то вони не лише поліпшать смак, а й прискорять метаболізм і допоможуть швидше позбутися зайвих кілограмів. Дієтологиня Кетрін Джервасіо назвала чотири спеції, які можна додавати до вівсянки, і розповіла She finds, чим вони корисні і як впливаютьна організм.

1. Мускатний горіх

Мускатний горіх містить такі сполуки, як міристицин, які, як було встановлено, допомагають травленню, стимулюючи травні ферменти. Поліпшене травлення допомагає організму ефективніше розщеплювати їжу, потенційно підтримуючи метаболічні процеси.

«Мускатний горіх може допомогти травленню та покращити метаболізм жирів. Його ефірні олії також сприяють детоксикації, що може сприяти нормалізації обміну речовин», – каже дієтологиня.

2. Імбир

Додавання спеції імбиру до вівсянки допоможе прискорити метаболізм завдяки термогенним властивостям імбиру. Імбир містить такі сполуки, як гінгерол і шогаол, які, як було показано, підвищують температуру тіла та стимулюють спалювання жиру.

«Імбир надає особливого смаку вівсянці та забезпечує термогенний ефект, який може підвищити температуру тіла та збільшити витрату калорій. Він також підтримує травлення та може допомогти в розщепленні жиру», – каже Кетрін Джервасіо.

3. Чорний перець

Чорний перець містить піперин, який поліпшує метаболічні процеси, збільшуючи здатність організму спалювати калорії та жир. Він також сприяє засвоєнню поживних речовин з інших продуктів і спецій, таких як куркумін з куркуми, що ще більше сприяє метаболізму.

«Він містить активну сполуку під назвою піперин, яка допомагає покращити травлення та засвоєння поживних речовин, потенційно посилюючи метаболізм жиру», – пояснює дієтологиня. І радить уже приготовану вівсянку злегка посипати меленим перцем.

4. Шафран

Доведено, що шафран допомагає контролювати вагу, регулювати апетит і зменшувати тягу до їжі, що запобігає переїданню та сприяє збалансованому харчуванню. Він також може поліпшити настрій, потенційно зменшуючи переїдання, пов’язане зі стресом.

«Це дорога спеція, але її також можна додавати до вівсянки. Шафран допоможе приборкати апетит і запобігти переїданню, що опосередковано підтримує контроль ваги. Він також містить антиоксиданти, які підтримують здоровий метаболізм», – стверджує Кетрін Джервасіо.

Вона радить замочити кілька ниток шафрану в теплій воді або молоці на 5-10 хвилин, а потім додоти настояну рідину до вівсянки під час варіння. Це додасть вівсянці тонкий квітковий аромат.