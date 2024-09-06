Є чаї, які допомагають схуднути. Їх варто пити після обіду

Втрата зайвої ваги може бути складною справою, особливо коли після вечері знову хочеться їсти. Вживання певних трав’яних напоїв після обіду допоможе ефективніше скинути зайві кілограми. Ці напої не тільки сприяють травленню, а й прискорюють обмін речовин, завдяки чому організму легше спалювати жир навіть під час сну, повідомляє Times of India. Та найкраще ці напої працюють у поєднанні зі збалансованою дієтою та регулярними фізичними вправами

П’ять трав’яних напоїв, які варто пити після обіду

Тепла вода з лимоном

Тепла вода з лимоном є популярним напоєм, відомим своїми детоксикаційними властивостями. Лимон багатий вітаміном С, який діє як антиоксидант і допомагає виводити токсини з організму. Вживання теплої води з лимоном після обіду також може покращити травлення, стимулюючи вироблення жовчі, яка допомагає більш ефективно розщеплювати їжу. Це, своєю чергою, допомагає запобігти здуттю живота та зберегти легкість у шлунку.

Зелений чай

Зелений чай містить високу концентрацію катехінів, зокрема епігалокатехінгалат (EGCG), який, як було показано, прискорює метаболізм і збільшує окислення жиру. Вживання зеленого чаю після обіду допоможе організму продовжувати спалювати калорії, навіть коли ви відпочиваєте. Його м’який вміст кофеїну також сприяє покращенню швидкості метаболізму, що робить його чудовим вибором для схуднення.

Лимонно-імбирний чай

Лимонно-імбирний чай поєднує аромат лимона із заспокійливим теплом імбиру і є ще одним чудовим трав’яним напоєм для схуднення. Імбир має термогенні властивості, які допомагають прискорити метаболізм, а також він допомагає контролювати апетит. Вживання лимонно-імбирного чаю після обіду також може допомогти полегшити розлад травлення та здуття живота, що робить його ідеальним напоєм, щоб розслабитися протягом дня, одночасно підтримуючи ваші цілі щодо схуднення.

Чай аджвайн

Аджвайн, також відомий як насіння карамболю, є спецією, яка відома своїми перевагами для травлення. Чай аджвайн має здатність поліпшувати травлення та зменшувати здуття. Тепла чашка чаю аджвайн після обіду може стимулювати травлення та запобігти накопиченню жиру, що полегшить тілу процес схуднення.

Вода з куркумою

Куркума – відома протизапальна спеція, яка також сприяє схудненню. Доведено, що куркумін, активна речовина куркуми, пригнічує ріст жирової тканини та підвищує чутливість до інсуліну, що допомагає ефективно контролювати вагу. Вживання води з куркумою після обіду може допомогти в детоксикації печінки, покращенні травлення та сприянні втраті жиру, що є важливим для контролю ваги.