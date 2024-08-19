Помідори і голод втамують, і допоможуть позбутися зайвих кілограмів

Схуднути нелегко, і один із найкращих способів позбутися зайвих кілограмів – це здорове харчування. І помідори можуть бути частиною дієти для схуднення. Вони не просто смачний інгредієнт до салату, а й овоч, багатий поживними речовинами. У них мало калорій, багато клітковини та кілька інших поживних речовин, які можуть допомогти схуднути. Дієтологиня Харіпрія Н радить брати помідори для перекусів. Вони забезпечать організм вітамінами, мінералами й допоможуть зробити крок до бажаного схуднення. Дієтологиня повідомила Health Shots, як краще споживати помідори, аби схуднути. І поділилася кількома рецептами страв, на приготування яких іде мінімум часу.

Помідори багаті фітохімічними речовинами та поживними речовинами, такими як лікопін, калій, залізо, фолієва кислота та вітамін С. Крім лікопіну та вітаміну С, помідори містять інші антиоксиданти, такі як бета-каротин і фенольні сполуки тощо. Дослідження, опубліковане в Biology , показало: помідори можуть внести значний внесок у збалансовану дієту, їх можна вживати сирими або варити, зберігаючи при цьому їх поживну цінність.

Чим помідори корисні для схуднення?

1. Низькокалорійні. Один середнього розміру помідор містить близько 32 калорій. Це робить їх ідеальним вибором для додання об’єму та смаку стравам, не збільшуючи кількість калорій.

2. Забезпечують ситість. Помідори містять багато харчових волокон, як показало дослідження, опубліковане в Biology. Клітковина довше тримає ситість, що зменшує тягу до їжі та допомагає контролювати порції. Відчуття задоволення при їх споживанні зменшує шанси переїсти впродовж дня.

3. Забезпечують зволоження. Помідори на 95% складаються з води, що робить їх зволожуючою та приємною закускою. Правильна гідратація має важливе значення для схуднення, оскільки може допомогти прискорити метаболізм, зменшити здуття живота та розвинути відчуття ситості.

4. Прискорюють метаболізм. Згідно з дослідженням, помідори є хорошим джерелом вітаміну С і калію, що додатково підтримує зусилля щодо схуднення. Вітамін С відіграє важливу роль у прискоренні метаболізму, а калій допомагає регулювати артеріальний тиск і баланс рідини, що важливо для контролю ваги.

Кому варто відмовитися від споживання помідорів?

Попри приємний смак і користь помідорів, вживати їх можна не всім. Людям з кислотним рефлюксом, проблемами нирок, синдромом роздратованого кишківника, артритом або проблемами суглобів, ревматоїдним артритом, алергією на помідори не варто споживати помідори, аби не загострити свій стан. Якщо дуже хочеться спробувати цей овоч, то перед споживанням варто порадитися з лікарем.

Як включити помідори в раціон?

У кожного є свої рецепти страв, до складу яких входять помідори. Дієтологиня ділиться кількома рецептами страв для схуднення, на приготування яких іде всього 10 хвилин.

Салат з помідорів

Інгредієнти:

помідори середні – 2 шт.

огірок – 1 шт.

червона цибуля – 1 шт.

оливкова олія– 1 ст.л

лимонний сік – 1 ст.лу

сіль і перець – за смаком

свіже листя базиліка (для прикраси)

Спосіб приготування:

помідори наріжте кубиками, а огірок і цибулю – кружечками. У миску покладіть помідори, огірок, цибулю і збризніть оливковою олією та лимонним соком. Посоліть, поперчіть і обережно перемішайте. Прикрасьте листочками свіжого базиліка і подавайте охолодженим.

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Томатний суп

Інгредієнти:

середні помідори – 4 шт.

цибуля – 1 шт.

часник – 2 зубчики

овочевий бульйон – 2 склянки

оливкова олія – 1 ст. л

сіль і перець – за смаком

свіжа петрушка або базилік

Спосіб приготування:

розігрійте оливкову олію в каструлі на середньому вогні та обсмажте у ній порізані цибулю та часник до м’якості. Додайте нарізані помідори і обсмажуйте 5 хвилин. Влийте овочевий бульйон, приправте сіллю і перцем і дайте тушкуватися 10 хвилин. Перемішайте суміш ручним блендером до однорідності. Додайте свіжу петрушку або базилік і подавайте теплим.

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Томатний сік

Інгредієнти:

стиглі помідори – 4 шт.

стебло селери – 1 шт.

огірок – ½

яблучний оцет (за бажанням) – 1 ч.л

сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування:

Покладіть нарізані помідори, селеру та огірок у чашу блендера і збийте до однорідності, За бажанням можна процідити через сито. Додайте яблучний оцет, сіль і перець за смаком. Подавайте охолодженим або з льодом.