Не вдалося схуднути з першого разу, то вдасться з дугого

Не вдалося схуднути до літа? Дієтологи радять не розчаровуватися і не відкладати схуднення до наступного сезону, а вперто йти до своєї мети. Зробити живіт більш плоским і почуватися впевненіше допоможуть продукти з високим вмістом білка, які варто включати у кожний прийом їжі. Білок не тільки допомагає нарощувати та відновлювати м’язи, але й забезпечує ситість і задоволенння, сприяючи втраті ваги.

Експерти назвали She Finds шість продуктів з високим вмістом білка, які одночасно є смачними та корисними для схуднення. Це доступні продукти, тож їх легко включити у раціон.

Продукти з високим вмістом білка

1. Грецький йогурт

Він є одним із джерел білка, який пропонують для схуднення. «Грецький йогурт – це смачна їжа з високим вмістом білка, яка не потребує приготування, особливо на сніданок. Люди схильні думати, що яйця містять багато білка, але одне яйце містить лише 6 г білка, порівняно з 3/4 склянки йогурту, в якому 15 г білка на порцію», – каже дієтологиня Лейні Юнкін. До грецького йогурта можна додати ягоди, фрукти, горіхи, насіння, щоб отримати ще більш здорову іжу, яка сприяє схудненню.

2.Нежирне м'ясо

Нежирні білки особливо корисні для тих, хто хоче втратити вісцеральний жир, оскільки в них мало жиру. Включивши нежирне м’ясо, наприклад, лосось чи курку у раціон, можна значно зменшити кількість калорій із насичених жирів.

«Курка і лосось – чудові варіанти обіду з високим вмістом білка. Одна порція курки вагою 3 унції містить 25 г білка з невеликою кількістю жиру та без вуглеводів. «Порція лосося вагою 4 унції містить 23 г білка, а також містить корисні для серця омега-3 жири, які допомагають зменшити запалення», — каже Лейні Юнкін. До курки чи лосося вона радить додати половину тарілки некрохмалистих овочів, як-от брокколі чи цільне зерно.

3. Сир

Сир є дуже недооціненим джерелом білка, особливо на сніданок. Дієтологиня Тріста Бест каже, що «півсклянки сиру може забезпечити близько 13 г білка, залишаючись при цьому відносно низькокалорійним, лише 80 калорій на порцію». Окрім цього, сир є хорошим джерелом кількох важливих поживних речовин, включаючи кальцій, фосфор, селен і вітамін B12, які відіграють важливу роль у здоров’ї кісток, імунній функції та загальному здоров’ї.

4. Яйця

Коли мова йде про снідонок з високим вмістом білка, який сприяє схудненню, тут ідеально підійдуть яйця. Їх можна їсти з тостами, готувати омлети з овочами, варити тощо.

«Білок, що міститься в яйцях, може посилити термічний ефект їжі та може прискорити метаболізм», – каже дієтологиня Жанетт Кімсзал, додаючи, що одне яйце містить 6 г білка.

Доктор Метт Чалмерс також вважає яйця найкращим сніданком з високим вмістом білка для втрати жиру. «Незалежно від того, чи ваша мета – збільшити м’язову масу, що також прискорює метаболізм, або просто спалити жир, яйця мають бути основною частиною вашого раціону», — каже він.

5. Тофу

Тофу не тільки смачний, а й може творити дива з вашим тілом. Це чудовий вибір для тих, хто хоче скоротити споживання м’яса та вибирає вегетаріанську їжу. Завдяки високому вмісту білка та низькому вмісту насичених жирів він особливо ефективний у нарощуванні м’язів і зниженні ваги.

«Тофу містить незамінні амінокислоти для набору м’язової маси, а також містить низьку кількість насичених жирів, які допомагають зменшити жир на животі,– твердить дієтологиня Кетрін Джервасіо. – Він містить близько 10 г білка на 100-грамову порцію. І містить лише 83 калорії. Тофу можна приготувати багатьма способами. Його можна обсмажити з листовою зеленню, приготувати омлет (замість яєць) на веганський сніданок або додавання в салати».

6. Едамаме

У цих зелених соєвих бобах не тільки багато білка (17 г на чашку), а й клітковини (8 г на чашку). Едамаме можна їсти, як солону закуску, гарнір або змішати з вашою улюбленою смаженою стравою.

«Едамаме – це багатий білком рослинний варіант, яким можна насолоджуватися свіжим або смаженим. Одна чашка вареного едамаме містить 17 г білка, а також 8 г клітковини на один прийом їжі. Білок і клітковина разом допомагають придушити гормони голоду, тримати вас ситими та допомагати втраті ваги», – каже Лейні Юнкін.