Сезон груш стартував

Літні сорти груш уже лежать на нашому столі. Якщо ви не дуже любите цей фрукт і рідко включаєте його у свій раціон, то дієтологи радять переглянути свої смаки і частіше ласувати цими фруктами. І не лише тому, що груші смачні, а ще й тому, що вони приносять чимало користі для здоров’я, особливо для кишківника та серця.

Дієтологині Джулі Пейс, RDN і Ханна Джонс, RD, LD розповіли Real Simple про поживні речовини, якими багаті груші, і назвали шість їхніх переваг для здоров’я. «Вони є чудовим джерелом харчових волокон, антиоксидантів, мінералів і корисних рослинних сполук», – каже Джулі Пейс. І додає, що ці поживні речовини сприяють зниженню ризику цілої низки захворювань.

Харчова цінність груш

За даними Міністерства сільського господарства США, одна груша середнього розміру містить більше десятка основних поживних речовин, зокрема такі:

калорії – 112;

жир – 0,3 г;

білки – 0,7 г;

вуглеводи – 27 г;

клітковина – 5,5 г;

цукри – 17,2 г;

вітамін С – 7,8 мг;

мідь – 0,14 мг;

калій – 179 мг;

вітамін К – 6,7 мкг.

Груші не містять доданих цукрів, вони природним чином мають низький вміст натрію та не містять насичених жирів, каже Ханна Джонс. Завдяки цим поживним речовинам груші є виграшним вибором їжі для зниження ризику хронічних захворювань і здорового травлення.

Користь груш для здоров'я

Багаті на клітковину. Хоч груші не є дуже популярним фруктом, проте вони містять багато клітковини. Отримання великої кількості харчових волокон має важливе значення для здорового травлення. Згідно з даними Американського товариства харчування, менше 10% дорослих щодня вживають рекомендовану кількість клітковини. Якщо ви належите до цієї групи, то груші можуть вам допомогти.

«Груші містять обидва види клітковини – розчинну та нерозчинну. Вони можуть допомогти зміцнити здоров’я кишківника, пом’якшуючи або збільшуючи об’єм стільця, полегшуючи його проходження. Груші особливо корисні людям, які борються з закрепами», – каже Ханна Джонс.

Підтримують здоров'я серця. Клітковина, якою багаті груші, не тільки сприяє кращій роботі кишківника, а й корисна для серця. Згідно з дослідженням 2022 року, чим більше клітковини ми їмо, тим нижчим може бути ризик серцево-судинних хвороб, таких як інфаркт та інсульт.

Окрім клітковини, груші містять багато антиоксидантів. Джулі Пейс каже, що антиоксиданти в грушах, такі як проціанідини та кверцетин, мають значну користь для серця. Вони можуть покращити маркери крові, пов’язані зі здоров’ям серця.

«Кверцетин, флаваноїд, що міститься в шкірці груші, знижує загальний холестерин і холестерин ЛПНЩ . Коли знижується рівень поганого холестерину,то знижується ризик серцево-судинних захворювань», – додає Джулі Пейс.

Знижують ризик діабету 2 типу. Груші корисні для контролю рівня цукру в крові, зокрема, вони багаті клітковиною, мають низький глікемічний індекс і високий вміст антиоксиданту антоціану, що запобігає стрибкам рівня цукру в крові та знижує ризик діабету 2 типу.

Харчові волокна допомагають контролювати рівень цукру в крові у хворих на діабет. Як це працює? «Харчові волокна допомагають регулювати рівень цукру в крові, уповільнюючи швидкість засвоєння організмом вуглеводів і цукру», — пояснює Ханна Джонс.

«Щотижневе вживання п’яти або більше порцій багатих антоціанами фруктів, особливо червоних груш, може бути чудовим способом знизити ризик діабету 2 типу до 23 відсотків. Вони також покращують глікемічний контроль», – додає Джулі Пейс, посилаючись на дослідження 2012 року.

Джерело антиоксидантів. Груші містять такі антиоксиданти, як вітамін С, вітамін К, кверцетин, антоціан та інші. Крім того, клітковина в грушах функціонує як антиоксидант. Велика кількість антиоксидантів у грушах і у раціоні загалом, може допомогти знизити ризик багатьох захворювань. Більшість антиоксидантів у грушах зосередженіа в шкірці.

Мають протизапальні властивості. Запалення є природною реакцією організму на те, що він вважає загрозою, але коли активної загрози немає, воно може накопичуватися та призводити до хронічного запалення, що не є добре.

За даними клініки Клівленда, протизапальні властивості груш в основному зводяться до їх високого вмісту антиоксидантів . Зокрема, флавоноїди в грушах мають протизапальні властивості. Вони заспокоюють запалення і знижують ризик запальних захворювань, таких як діабет 2 типу та хвороби серця.

Підтримують здоровий мікробіом кишківника. Дієтологи твердять, що пребіотики в грушах сприяють здоровому мікробіому кишківника, який є життєво важливим для травлення та здоров’я в цілому. Одне з досліджень показало, що пребіотичні волокна в грушах стимулюють «хороші» бактерії, сприяючи здоровій мікробіоті кишківника.