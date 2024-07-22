Спеціалісти радять щодня споживати 400 г ожини, але розлділити її споживання на кілька прийомів

Ожина є суперпродуктом з низьким вмістом калорій, вуглеводів і жиру, багата антиоксидантами та іншими поживними речовинами. Ця ягода має низку корисних властивостей, які позитивно впливають на організм, тож поки триває сезон, включайте її у раціон. Ожину можна їсти окремо сиру, додавати до смузі, йогуртів, сиру, салатів, вівсянки, млинців, десертів, готувати джем, вино тощо.

Харчова цінність ожини

Свіжа ожина містить приблизно 88 г води, є хорошим джерелом антиоксидантів. За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), одна чашка ожини містить: 2 г білка, 0,49 г жирів, 9,61 г вуглеводів, 5,3 г клітковини, 4,88 г цукру, 0,62 мг заліза, 162 мг калію, 20 мг магнію, 29 мг кальцію, 1 мг натрію, 0,53 мг цинку, 21 мг вітаміну С, 19,8 мг вітаміну К, повідомляє Health Shots.

Корисні властивості ягоди

1. Поліпшує травлення. Ожина є хорошим джерелом клітковини, яка сприяє регулярній дефекації та запобігає запорам. Дослідження, опубліковане в Британському медичному журналі, також виявило, що недостатня кількість клітковини може призвести до проблем із серцем. Дієта, багата клітковиною, корисна для схуднення, уникнення проблем з травленням, контролю рівня холестерину та цукру в крові.

2. Багата вітаміном С. Вітамін С потрібний для виробництва важливого білка під назвою колаген, який необхідний для створення зв’язок, шкіри, сухожиль і кровоносних судин. Він допомагає загоїти рани, зменшити утворення вільних радикалів, засвоїти залізо та захистити від застуди. За даними Національного інституту здоров’я Великобританії, вітамін С може навіть знизити ймовірність захворювання на рак, зменшуючи окислювальний стрес в організмі.

3. Поліпшує здоров'я мозку. Відповідно до огляду, опублікованого в Journal of Agricultural and Food Chemistry, ожина поліпшує здоров’я мозку та допомагає запобігти втраті пам’яті. Ця ягода має властивості, які захищають мозок від вільних радикалів і поліпшують функцію пам’яті.

4. Зміцнює імунітет. Здорова імунна система захищає від важких інфекцій, застуди та кашлю. Ожина містить вітамін С, який важливий для зміцнення імунітету. І вітамін А, яким також багата ягода, допомагає захищати організм від інфекцій і хвороб.

5. Поліпшує здоров'я порожнини рота. Якщо хочете додати здорову їжу, щоб захистити зуби від пошкоджень, додайте до раціону ожину. Дослідження, опубліковане в Журналі дослідження пародонту, також показало, що вона має антибактеріальні та протизапальні властивості, які можуть захистити від проблем зі здоров’ям порожнини рота.

6. Корисна для серця. Завдяки клітковині, калію та антиоксидантним властивостям ожина є чудовою їжею, яку слід додати до здорової серцевої дієти. Дослідження, опубліковане в журналі «Науки про життя», показало, що ожина має властивості, які позитивно впливають на здоров’я серця. Вона містить багато заліза та калію, тому дуже корисна для гіпертоніків і сердечників. Допомагає привести в норму електролітичний баланс організму. Завдяки вираженій сечогінній дії, позбавити від набряків та нормалізувати артеріальний тиск.

7. Містить вітамін К. Дефіцит цього вітаміну може призвести до витончення кісток і переломів. Оскільки ожина є хорошим джерелом вітаміну К, вона може допомогти уникнути синців, сильних менструальних кровотеч. Згідно з дослідженням, опублікованим у StatPearls , нестача вітаміну K у раціоні також може призвести до остеопорозу і хвороб серця.

8. Багата антиоксидантами. Антиоксиданти – це молекули, які захищають від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Ожина є чудовим джерелом антиоксидантів, таких як антоціани, які можуть допомогти знизити ризик таких захворювань, як хвороби серця та деяких видів раку. Антиоксиданти допомагають зменшити окислювальний стрес, що має позитивний вплив на здоров’я.

Кому ця ягода протипоказана?

Хоча ожина вважається безпечною для споживання в помірних кількостях, однак деяким людям слід уникати ожини, щоб уникнути побічних ефектів, а саме: тим, хто має алергію на неї, а також людям з хронічними хворобами шлунково-кишкового тракту або ризиком їх розвитку. Вагітним і годуючим матерям щодо вживання ожини слід проконсультуватися з лікарем.