Спеції поліпшують і здоров'я, і смак їжі

Здоровий кишківник має вирішальне значення як для загального здоров’я, особливо з віком, так і для схуднення. Збалансована дієта, багата клітковиною, пробіотиками та основними поживними речовинами, підтримує здоров’я травлення та може допомогти контролювати вагу. Зміцнити здоров’я кишківника та посприяти швідшій втраті зайвих кілограмів можуть і деякі спеції, якщо їх додавати до страв. Дієтологиня Крутіка Нанаваті назвала She finds п‘ять спецій, які допоможуть зміцнити здоров’я кишківника, полегшити такі поширені шлунково-кишкові проблеми як здуття та гази, та посприяти у швидшій втраті жиру. І, звісно, поліпшити смак їжі, наповнити її поживними речовинами.

П’ять спецій, які варто включати у раціон

1. Імбир

Імбир відомий потужними протизапальними властивостями. «Ця знайома спеція бореться із запаленням у кишківнику, заспокоює розлад шлунку та сприяє травленню», – каже Крутіка Нанаваті. Імбир можна легко включити у раціон, додаючи його до смажених страв, маринадів або готуючи заспокійливий імбирний чай. Його універсальність робить його основним продуктом для зміцнення здоров’я кишечника та сприяння травленню.

2. Куркума

Ще одна потужна спеція для здоров’я кишечника та схуднення. «Куркумін, активний інгредієнт куркуми, захищає кишківник і зменшує запалення», – твердить дієтологиня. Унікальний спосіб насолодитись куркумою – це приготувати «золотий молочний латте» з куркумою, імбиром і улюбленим молоком. Ця яскрава пряність не тільки покращує смак, але й приносить значні переваги для здоров’я.

3. Кориця

Це фантастична спеція, яка не тільки неймовірно смачна, має природну солодкість, але й має численні переваги для здоров’я, зокрема ті, які можуть допомогти схуднути. «Ця універсальна спеція може допомогти регулювати рівень цукру в крові, що може опосередковано підтримувати контроль ваги», – каже Крутіка Нанаваті. Спробуйте посипати корицею вівсяні пластівці, йогурт або навіть каву, щоб отримати чудовий смак і відчути користь для здоров’я кишечника.

4. Насіння фенхелю

Воно має характерний смак і чудово підходить для боротьби з проблемами травлення. «Це насіння зі смаком солодки допомагають зменшити гази та здуття», – каже Нанаваті. Насіння фенхелю можна додати до смажених овочів для додаткового смаку. Їх користь для травлення робить їх чудовим доповненням до вашої колекції спецій.

5. Кмин

Кмин – поширена спеція, якою не можна нехтувати через її користь для травлення. «Кмин може покращити травлення, стимулюючи травні ферменти»,– пояснює Нанаваті. Його можна додавати в каррі, супи з сочевиці або посипати смажені овочі. Ця пряність підсилює як смак страв, так і принесе користь для здоров’я, що робить її цінним доповненням до вашого раціону.

Як використовувати спеції?

Щоб отримати максимальну користь від цих спецій, дієтологиня радить змінюйте їх протягом тижня, щоб страви були цікавими та ароматними. Варто вибирати свіжі спеції, коли це можливо, щоб отримати найсильніший смак і користь для здоров’я. Вводити нові спеції слід поступово, особливо якщо є чутливий кишківник. Поєднання цих спецій зі збалансованою дієтою, регулярними фізичними вправами та боротьбою зі стресом може призвести до здоровішого кишківника та ефективнішого контролю ваги.