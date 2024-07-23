Смачно і корисно і для здоров'я , і для фігури

Якщо ви шукаєте низькокалорійну, здорову та смачну їжу для схуднення, то зупиніть свій вибір на холодних супах. На їх приготування іде небагато часу, їх готують з різноманітних овочів, яких зараз вдосталь. Низькокалорійні охолоджені суміші зволожують і містять поживні речовини, що дозволяє почуватися ситими і бадьорими. Тож влітку варто відмовитися від важкої їжі і перейти на холодні супи, які ідеально підходять для зниження ваги. Від класичного гаспачо до вершкової суміші з авокадо. Health Shots публікує рецепти холодних супів для схуднення від дієтологині Абхілаша В, які варто спробувати приготувати вдома.

Рецепти холодних супів

1. Гаспачо

Інгредієнти:

4 помідори, дрібно нарізані

1 огірок, очищений і нарізаний

1 червоний болгарський перець, подрібнений

1 маленька червона цибуля, подрібнені

2 зубчики часнику, подрібнені

3 склянки томатного соку

1/4 склянки оливкової олії

2 столові ложки червоного винного оцту

сіль і перець до смак

свіжий базилік для прикраси

Спосіб приготування:

змішайте в блендері помідори, огірок, болгарський перець, цибулю і часник. Додайте томатний сік, оливкову олію, оцет, сіль і перець і перемішайте до однорідності. Поставте у холодильник на 2 години. Подавайте холодним, прикрасивши свіжим базиліком.

2. Кавуновий гаспачо

Інгредієнти:

4 склянки кавуна без кісточок, нарізаного кубиками

1 огірок, очищений і нарізаний

1 червоний болгарський перець, нарізаний

1 невелика червона цибуля, нарізана

2 столові ложки соку лайма

1/4 склянки свіжого листя м’яти

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Змішайте кавун, огірок, болгарський перець, цибулю, сік лайма та м’яту до однорідності, посоліть, поперчіть, поставте у холодильник на 2 години. Подавайте холодним.

3. Огірковий суп з авокадо

Інгредієнти:

2 великі огірки, очищені та нарізані

2 авокадо, очищені від шкірки та кісточок

1 склянка звичайного грецького йогурту

1/2 склянки води

2 столові ложки соку лайма

1 зубчик часнику, подрібнений

сіль і перець за смаком

свіжий кріп для прикраси

Спосіб приготування:

Змішайте огірки, авокадо, йогурт, воду, сік лайма та часник до однорідності, додайте сіль, перець і охолодіть протягом 1-2 годин перед подачею. Прикрасити свіжим кропом.

4. Охолоджений гороховий суп

Інгредієнти:

2 склянки свіжого або замороженого горошку

1 невелика цибулина, подрібнена

1 зубчик часнику, подрібнений

2 склянки овочевого бульйону

1/2 склянки звичайного грецького йогурта

сіль і перець за смаком

свіжа м’ята для прикраси

Спосіб приготування:

Відваріть горох, цибулю і часник в овочевому бульйоні до готовності, змішайте суміш до однорідності, додайте грецький йогурт, сіль і перець. Охолодіть протягом 1-2 годин. Перед подачею прикрасіть свіжою м’ятою.

5. Морквяно-імбирний суп

Інгредієнти:

5 великих морквин, очищених і нарізаних

1 маленька цибулина, нарізана

2, 5 см шматочок імбиру, очищений і подрібнений

2 склянки овочевого бульйону

1/2 склянки кокосового молока

сіль і перець за смаком

свіжа кінза для прикраси

Спосіб приготування:

Відваріть моркву, цибулю та імбир в овочевому бульйоні до готовності і змішайте до однорідності. Додайте кокосове молоко, сіль і перець, охолодіть протягом 1-2 годин. Прикрасьте свіжою кінзою.

6. Холодний буряковий суп

Інгредієнти:

4 середні буряки, смажені та нарізані

1 огірок, очищений і нарізаний

1 маленька червона цибулина, нарізана

1 склянка звичайного грецького йогурту

2 склянки овочевого бульйону

2 столові ложки лимонного соку

сіль і перець за смаком

свіжий кріп для прикраси

Спосіб приготування:

Змішайте буряк, огірок, цибулю, йогурт, овочевий бульйон і лимонний сік до однорідності, посоліть, поперчіть, поставте у холодильник на 2 години. Прикрасіть свіжим кропом.

7. Охолоджений томатний суп з базиліком

Інгредієнти:

4 стиглих помідори, нарізаних

1 невелика червона цибуля, подрібнена

1 зубчик часнику, подрібнений

2 склянки овочевого бульйону

1/2 склянки звичайного грецького йогурту

1/4 склянки свіжого листя базиліку

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

змішайте помідори, цибулю, часник, овочевий бульйон, йогурт і базилік до однорідності, посоліть, поперчіть і в холодильник на 2 години. Подавайте холодним.

Як холодні супи допомагають схуднути?

1. Зволожують. Холодні супи розслаблюють і часто мають високий вміст води, що допомагає довше почуватися ситим і зменшують тягу до їжі. Тож у спеку холодні супи можуть бути доступною та ефективною альтернативою важкій їжі. Згідно з дослідженням, опублікованим у Foods Journal, суп гаспачо є більш ситний, ніж інші страви, тому люди довше відчувають ситість.

2. Мають низьку калорійність. Багато холодних супів природно менш калорійні порівняно з більш важкими стравами, такими як рагу або макарони, бо їх готують з овочів, фруктів і овочевого бульйону. Тож тим, хто хоче схуднути, холодні супи можуть бути корисними. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити це твердження.

3. Багаті на клітковину. Холодні супи зазвичай готують з овочів з високим вмістом клітковини. Клітковина сприяє ситості та допомагає контролювати апетит. Як показало дослідження, опубліковане в журналі Frontiers Nutrition Journal , зниження ваги збільшується зі збільшенням загального споживання клітковини, особливо овочів.