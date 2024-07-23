Сім холодних супів для схуднення
Поради дієтологині + рецепти
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Якщо ви шукаєте низькокалорійну, здорову та смачну їжу для схуднення, то зупиніть свій вибір на холодних супах. На їх приготування іде небагато часу, їх готують з різноманітних овочів, яких зараз вдосталь. Низькокалорійні охолоджені суміші зволожують і містять поживні речовини, що дозволяє почуватися ситими і бадьорими. Тож влітку варто відмовитися від важкої їжі і перейти на холодні супи, які ідеально підходять для зниження ваги. Від класичного гаспачо до вершкової суміші з авокадо. Health Shots публікує рецепти холодних супів для схуднення від дієтологині Абхілаша В, які варто спробувати приготувати вдома.
Рецепти холодних супів
1. Гаспачо
Інгредієнти:
- 4 помідори, дрібно нарізані
- 1 огірок, очищений і нарізаний
- 1 червоний болгарський перець, подрібнений
- 1 маленька червона цибуля, подрібнені
- 2 зубчики часнику, подрібнені
- 3 склянки томатного соку
- 1/4 склянки оливкової олії
- 2 столові ложки червоного винного оцту
- сіль і перець до смак
- свіжий базилік для прикраси
Спосіб приготування:
змішайте в блендері помідори, огірок, болгарський перець, цибулю і часник. Додайте томатний сік, оливкову олію, оцет, сіль і перець і перемішайте до однорідності. Поставте у холодильник на 2 години. Подавайте холодним, прикрасивши свіжим базиліком.
Інгредієнти:
- 4 склянки кавуна без кісточок, нарізаного кубиками
- 1 огірок, очищений і нарізаний
- 1 червоний болгарський перець, нарізаний
- 1 невелика червона цибуля, нарізана
- 2 столові ложки соку лайма
- 1/4 склянки свіжого листя м’яти
- сіль і перець за смаком
Спосіб приготування:
Змішайте кавун, огірок, болгарський перець, цибулю, сік лайма та м’яту до однорідності, посоліть, поперчіть, поставте у холодильник на 2 години. Подавайте холодним.
3. Огірковий суп з авокадо
Інгредієнти:
- 2 великі огірки, очищені та нарізані
- 2 авокадо, очищені від шкірки та кісточок
- 1 склянка звичайного грецького йогурту
- 1/2 склянки води
- 2 столові ложки соку лайма
- 1 зубчик часнику, подрібнений
- сіль і перець за смаком
- свіжий кріп для прикраси
Спосіб приготування:
Змішайте огірки, авокадо, йогурт, воду, сік лайма та часник до однорідності, додайте сіль, перець і охолодіть протягом 1-2 годин перед подачею. Прикрасити свіжим кропом.
4. Охолоджений гороховий суп
Інгредієнти:
- 2 склянки свіжого або замороженого горошку
- 1 невелика цибулина, подрібнена
- 1 зубчик часнику, подрібнений
- 2 склянки овочевого бульйону
- 1/2 склянки звичайного грецького йогурта
- сіль і перець за смаком
- свіжа м’ята для прикраси
Спосіб приготування:
Відваріть горох, цибулю і часник в овочевому бульйоні до готовності, змішайте суміш до однорідності, додайте грецький йогурт, сіль і перець. Охолодіть протягом 1-2 годин. Перед подачею прикрасіть свіжою м’ятою.
5. Морквяно-імбирний суп
Інгредієнти:
- 5 великих морквин, очищених і нарізаних
- 1 маленька цибулина, нарізана
- 2, 5 см шматочок імбиру, очищений і подрібнений
- 2 склянки овочевого бульйону
- 1/2 склянки кокосового молока
- сіль і перець за смаком
- свіжа кінза для прикраси
Спосіб приготування:
Відваріть моркву, цибулю та імбир в овочевому бульйоні до готовності і змішайте до однорідності. Додайте кокосове молоко, сіль і перець, охолодіть протягом 1-2 годин. Прикрасьте свіжою кінзою.
6. Холодний буряковий суп
Інгредієнти:
- 4 середні буряки, смажені та нарізані
- 1 огірок, очищений і нарізаний
- 1 маленька червона цибулина, нарізана
- 1 склянка звичайного грецького йогурту
- 2 склянки овочевого бульйону
- 2 столові ложки лимонного соку
- сіль і перець за смаком
- свіжий кріп для прикраси
Спосіб приготування:
Змішайте буряк, огірок, цибулю, йогурт, овочевий бульйон і лимонний сік до однорідності, посоліть, поперчіть, поставте у холодильник на 2 години. Прикрасіть свіжим кропом.
7. Охолоджений томатний суп з базиліком
Інгредієнти:
- 4 стиглих помідори, нарізаних
- 1 невелика червона цибуля, подрібнена
- 1 зубчик часнику, подрібнений
- 2 склянки овочевого бульйону
- 1/2 склянки звичайного грецького йогурту
- 1/4 склянки свіжого листя базиліку
- сіль і перець за смаком
Спосіб приготування:
змішайте помідори, цибулю, часник, овочевий бульйон, йогурт і базилік до однорідності, посоліть, поперчіть і в холодильник на 2 години. Подавайте холодним.
Як холодні супи допомагають схуднути?
1. Зволожують. Холодні супи розслаблюють і часто мають високий вміст води, що допомагає довше почуватися ситим і зменшують тягу до їжі. Тож у спеку холодні супи можуть бути доступною та ефективною альтернативою важкій їжі. Згідно з дослідженням, опублікованим у Foods Journal, суп гаспачо є більш ситний, ніж інші страви, тому люди довше відчувають ситість.
2. Мають низьку калорійність. Багато холодних супів природно менш калорійні порівняно з більш важкими стравами, такими як рагу або макарони, бо їх готують з овочів, фруктів і овочевого бульйону. Тож тим, хто хоче схуднути, холодні супи можуть бути корисними. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити це твердження.
3. Багаті на клітковину. Холодні супи зазвичай готують з овочів з високим вмістом клітковини. Клітковина сприяє ситості та допомагає контролювати апетит. Як показало дослідження, опубліковане в журналі Frontiers Nutrition Journal , зниження ваги збільшується зі збільшенням загального споживання клітковини, особливо овочів.