Під час обшуків в медцентрі виявили стоси конвертів з «чорною» зарплатою

Приватний медичний центр в Чернівцях викрили на ухилені податків та виплаті зарплату в конвертах. За даними правоохоронців, медичні працівники отримували мінімальну заробітну плату на паперах, а дехто взагалі працював без офіційного оформлення. Під час обшуків в медцентрі виявили стоси конвертів з «чорною» зарплатою.

Детективи Бюро економічної безпеки України почали розслідувати масштабну схему уникнення сплати податків в держбюджет. Правоохоронці встановили, що один із приватних медцентрів в Чернівцях систематично виплачує чималі суми нелегальної зарплати своїм працівникам. Окрім того, частина медперсоналу працює в клініці нелегально.

П️‍ід час розслідування працівники БЕБ встановили, що співробітники компанії отримували мінімальну заробітну плату. Неофіційну частину грошового забезпечення службові особи медичного закладу видавали готівкою в конвертах.

«Наразі детективи БЕБ провели обшуки в офісі медичного центру та за місцями проживання учасників злочинної схеми. За результатами обшуків вилучено чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютери, конверти з готівкою для виплати неофіційної частини заробітної плати», – повідомили в Бюро економічної безпеки України в п’ятницю, 13 вересня.

Наразі правоохоронці ще проводять слідчі дії в Чернівцях. Вирішується питання про оголошення відповідальним за ухилення сплати податків в держбюджет про підозру.