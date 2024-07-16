Котеджі побудували з 2021 по 2023 рік

На Буковині правоохоронці управління бюро економічної безпеки викрили чоловіка, який не сплатив до держбюджету 4,6 млн грн податків за продані котеджі. Буковинець не був зареєстрованим підприємцем, однак все одно побудував будинки і продав їх.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що буковинець в 2021 році розпочав будівництво невеликого котеджного містечка. На території побудував кілька котеджів, а після того продав їх. Всі будинки він реалізував до 2023 року і отримав прибуток, однак не сплатив податки до бюджету, повідомили в БЕБ Буковини у вівторок, 16 липня.

«Громадянин ухилився від сплати понад 4,1 млн гривень податку на доходи фізичних осіб та більше ніж 500 тис. грн військового збору. Встановлено, що під час продажу нерухомості він не декларував отриманий дохід, відповідно не сплачував податки», – повідомили також в прокуратурі Буковини.

Після завершення розслідування прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чернівецького району за ч. 1 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків). Якщо провину буковинця доведуть в суді, то він повинен відшкодувати податки. Окрім того, йому загрожує 17 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.