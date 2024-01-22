Будівельна компанія ошукала майже 270 майбутніх власників квартир

Поліція повідомила про підозру у шахрайстві бізнес-партнеру львівського забудовника Ігоря Саврія. Ймовірно, йдеться про співзасновника будівельної компанії «МС Імперіал Буд» Андрія Мазура (Зубика). Ця будівельна фірма ошукала майже 270 майбутніх власників квартир у Чернівцях. Люди вклали близько 250 млн гривень в будівництво багатоквартирного будинку, однак свого житла так і не отримали. Компанія «МС Імперіал Буд» зупинила будівництво у 2018 році.

Під час досудового розслідування будівельної афери навколо житлового комплексу Imperial Park Avenue в Чернівцях, який будує львівська будівельна компанія «МС Імперіал Буд», правоохоронці з’ясували, що окрім засновника фірми Ігора Саврія, до шахрайства може бути причетний ще один співзасновник будівельного підприємства.

Джерела ZAXID.NET у слідстві підтвердили, що йдеться про Андрія Мазура (раніше мав прізвище Зубик), який є племінником Володимира Зубика, екс-нардепа від Партії регіонів і засновника відомої будівельної компанії «Інтергал-Буд». Цей будівельний холдинг є забудовником кількох десятків житловвих комплексів у Львові та області. Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 40-річний житель Львівської області разом із партнером по будівництву підшукали у Чернівцях земельну ділянку та розпочали інформаційну кампанію щодо залучення вкладників до зведення багатоквартирного житлового комплексу. Відтак – забудовники підписали попередні договори купівлі-продажу нерухомого майна з охочими вкласти в будівництво квартир буковинцями.

«Будівельні роботи призупинилися на стадії часткового зведення будинку, а останні секції будинку зупинені на етапі залиття фундаменту. Забудовники відтерміновували строки продовження будівництва та здачі об’єкта в експлуатацію. Коли більшість квартир у цьому багатоквартирному комплексі були продані, підприємство перереєстрували на інших осіб», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 22 січня.

Наразі поліцейські встановили майже 270 інвесторів, кожен з яких вклав у будівництво квартир від 500 тис. гривень до 1 млн 300 тис. гривень. Загалом шахраї ошукали інвесторів на понад 250 мільйонів гривень.

В компанії провели обшуки та вилучили техніку

Під час обшуків за місцем проживання та в офісах співзасновника будівельної фірми правоохоронці виявили та вилучили документи, які свідчили про незаконну діяльність забудовника. Слідчі поліції повідомили про підозру жителю Львівщини за ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України (Шахрайство). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі в поліції Буковини зазначили, що досі продовжують збирати та опрацьовувати докази для притягнення ще кількох людей, які причетні до шахрайських дій компанії-забудовника.