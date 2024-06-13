Під час обшуків вилучили обладнання, тару та вже готову продукцію

На Буковині викрили масштабний нелегальний цех з виготовлення пральних порошків. Виробництво облаштували в складському приміщені, а на готову продукцію клеїли етикетки відомих миючих засобів. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, тару та вже готову продукцію.

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки Буковини викрили чоловіка, який організував діяльність підпільного цеху з виготовлення побутової хімії. Сипучі та рідкі порошки, засоби для миття посуду та інші миючі засоби нелегально виготовляли у складському приміщенні. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок.

Правоохоронці під час обшуків вилучили побутову хімію з ознаками підробки, обладнання, пакувальну тару та етикетки, повідомили в Бюро економічної безпеки в четвер, 13 червня.

Чоловіку, який організував підпільне виробництво, оголосили про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Наразі триває розслідування. Якщо провину буковинця доведуть в суді, то йому загрожує штраф в розмірі до 255 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.