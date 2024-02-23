Це вже четвертий випадок, коли у вантажівках приховано намагаються перезти тютюн

Детективи чернівецького управління Бюро економічної безпеки виявили вантажівку з контрабандними сигаретами. В фурі з поміж іншого товару контрабандисти приховано заховали майже 400 тис. пачок цигарок. Це вже четвертий випадок, коли у вантажівках приховано намагаються перевезти тютюн за кордон. Раніше тисячі пачок сигарет виявляли в порожніх цистернах, які по документах прямували з України в Румунію пустими.

Правоохоронці встановили, що цього разу контрабандисти заховали ящики з сигаретами в вантажівці-рефрижераторі. Тютюну помістили поміж пустими банками. Так зловмисники готували товар до відправлення в Румунію.

«Четвертий транспортний засіб фігуранти переховували на Київщині. Детективи БЕБ вилучили сигарети без марок акцизного податку вартістю 34 млн грн», – повідомило Бюро економічної безпеки в п’ятницю, 23 лютого.

Під час обшуку правоохоронці вилучили майже 400 тис. пачок сигарет. ️Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб та походження контрафактного товару. Раніше правоохоронці викрили три вантажівки із сигаретами, загальна вартість яких перевищує 21 млн грн. Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України (Контрабанда підакцизних товарів) триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

Зазначимо, цигарки в вантажівках, які прямують на кордон з Румунією виявляють вже вчетверте за місяць. Так, 7 лютого контрабандисти намагалися переправити через кордон 65 тис. пачок сигарет вартістю 4,5 млн грн у цистерні бензовоза. Правоохоронці припускали, що за контрабандою можуть стояти представники силових структур, проте 9 лютого спростували цю версію. 10 лютого детективи перехопили ще один пустий бензовоз, всередині якого виявилися сигарети.