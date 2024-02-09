Попередня вартість тютюну, яку планували перевезти за кордон, склала 4,5 млн грн

На кордоні з Румунією детективи ДБР і працівники БЕБ виявили цистерну, заповнену 65 тис. пачок сигарет. Працівники ДБР та Бюро економічної безпеки з’ясували, що підприємство, яке відправило цистерну на кордон, причетне до організації масштабної нелегальної схеми контрабанди тютюну з України в Румунію. Підакцизний товар постачала фірма з Києва, а до самої контрабанди можуть бути причетні правоохоронці. Це вже другий випадок, коли на буковинському кордоні виявляють цистерну з сигаретами.

Буковинські прикордонники 7 лютого в пункті пропуску «Красноїльськ» зупинили для перевірки водія цистерни, який їхав у Румунію. Згідно з документами цистерна з України мала виїжджати порожньою, а назмад везти пальне. Та за допомогою сканера в передній і задній частині вантажівки прикордонники та працівники ДБР виявили вісім рядів ящиків з сигаретами.

«Правоохоронці вилучили 65 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку на понад 4,5 млн гривень», – повідомили в Державній прикордонній службі в п’ятницю, 9 лютого.

Працівники ДБР та Бюро економічної безпеки встановили, що одне з підприємств організувало масштабну нелегальну схему контрабанди сигарет з України до Румунії. Діяла вона з липня 2023 року. Зловмисники перевозили до Румунії великі партії тютюнових виробів без акцизних марок.

«Постачальником цигарок було одне зі столичних підприємств. Контрабанду ділки ховали у цистерні для пального. Навантажені тютюном фури минали пункт митного контролю, як порожні, а поверталися до України із пальним», – повідомили в ДБР.

За оперативною інформацією працівників ДБР, у схемі можуть фігурувати правоохоронці. Зараз слідство встановлює всіх причетних до масштабної контрабанди тютюну. Наразі водію вантажівки, який перевозив цигарки, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201-4 КК України (Контрабанда підакцизних товарів). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Також відомо, що це вже другий випадок, коли в порожній цистерні виявляють ящики з сигаретами. На кордоні з Румунією в березні прикордонники Чернівецького загону спільно зі митниками та працівниками СБУ зупинили вантажівку, запаковану великою партією тютюнових виробів без марок акцизного податку України. Всього у конструктивних особливостях вантажного автомобіля українець перевозив 200 ящиків з понад 100 тис. пачок тютюнових виробів.