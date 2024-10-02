В порожніх автоцистернах контрабандисти везли в Румунію 800 тис. пачок сигарет

На Буковині правоохоронці завершили розслідування і передали до суду справу щодо мільйонної контрабанди сигарет в автоцистернах. Три організатори затримано, їм обрали запобіжні заходи, а четвертого оголосили в розшук. Починаючи з осені 2023 року на прикордонному пункті пропуску «Красноїльськ» правоохоронці почали виявляти масштабну контрабанду сигарет в порожніх автоцистернах. Загалом в різний час контрабандисти намагалися вивезти в Румунію 800 тис. пачок сигарет.

За даними Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області до правопорушення причетні четверо мешканців Закарпаття. Вони разом з спільниками організували схему вивозу сигарет до країн Європейського Союзу. Пачками тютюнових виробів начиняли порожні автоцистерни для палива чи олії.

«За результатами проведених слідчих дій детективи виявили та вилучили понад 800 тис. пачок фальсифікованих сигарет загальною вартістю 64, 4 млн грн та 5 вантажних транспортних засобів, якими злочинці здійснювали транспортування контрафакту», – повідомили в БЕБ Буковини в середу, 2 жовтня.

Правоохоронці також з’ясували, що для безпроблемного проходження кордону водіїв вантажівок змушували вказувати в документах, що вони прямують в Румунію без вантажу, повідомляють в прокуратурі Буковини. Уся контрабанда йшла лише через один пункт пропуску – «Красноїльськ – Вікову де Сус».

Чотирьом організаторам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4 КК України (Незаконне зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою, незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх контрабанду). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування четвертого підозрюваного.