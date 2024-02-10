На Буковині ДБР вилучила з цистерни бензовоза контрабандні сигарети на 12 млн грн
Сигарети намагалися ввезти до Румунії
Співробітники Державного бюро розслідувань на Буковині викрили та вилучили велику партію контрабандних цигарок, які намагалися ввезти до Євросоюзу у цистерні бензовоза. Зловмисники користувалися такою схемою перевезення з липня 2023 року, повідомили у суботу, 10 лютого, у прес-службі ДБР.
«Постачальником цигарок було одне зі столичних підприємств. Контрабанду ділки ховали у цистернах для пального. Навантажені тютюном фури минали пункт митного контролю, як порожні, а поверталися до України із пальним. 7 лютого 2024 року працівники ДБР затримали одну із вантажівок, яка у цистерні перевозила 130 ящиків цигарок, загальна ринкова вартість яких перевищувала 4 млн 550 тис. грн», – повідомили у прес-службі ДБР.
У суботу, 9 лютого, правоохоронці виявили партію контрабандних сигарет, схованих у бензовозі, на загальну суму 12 млн грн. Всього зловмисники намагалися провезти до Румунії 335 ящиків сигарет. За даними ДБР, контрабандисти сподівалися, що попередня викрита партія приспить пильність правоохоронців, і цигарки вдасться провезти за кордон.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру водію вантажівки, якою перевозили контрабанду, за ч. 1 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів). Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх дотичних до злочинної схеми.
Зазначимо, цигарки на кордоні з Румунією виявляють вже вдруге за тиждень. Так, 7 лютого контрабандисти намагалися переправити через кордон 65 тис. пачок сигарет вартістю 4,5 млн грн у цистерні бензовоза. Правоохоронці припускали, що за контрабандою можуть стояти представники силових структур, проте 9 лютого спростували цю версію.