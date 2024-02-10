Раніше ДБР затримало меншу партію контрабандних цигарок у бензовозі

Співробітники Державного бюро розслідувань на Буковині викрили та вилучили велику партію контрабандних цигарок, які намагалися ввезти до Євросоюзу у цистерні бензовоза. Зловмисники користувалися такою схемою перевезення з липня 2023 року, повідомили у суботу, 10 лютого, у прес-службі ДБР.

«Постачальником цигарок було одне зі столичних підприємств. Контрабанду ділки ховали у цистернах для пального. Навантажені тютюном фури минали пункт митного контролю, як порожні, а поверталися до України із пальним. 7 лютого 2024 року працівники ДБР затримали одну із вантажівок, яка у цистерні перевозила 130 ящиків цигарок, загальна ринкова вартість яких перевищувала 4 млн 550 тис. грн», – повідомили у прес-службі ДБР.

У суботу, 9 лютого, правоохоронці виявили партію контрабандних сигарет, схованих у бензовозі, на загальну суму 12 млн грн. Всього зловмисники намагалися провезти до Румунії 335 ящиків сигарет. За даними ДБР, контрабандисти сподівалися, що попередня викрита партія приспить пильність правоохоронців, і цигарки вдасться провезти за кордон.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру водію вантажівки, якою перевозили контрабанду, за ч. 1 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів). Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх дотичних до злочинної схеми.

Зазначимо, цигарки на кордоні з Румунією виявляють вже вдруге за тиждень. Так, 7 лютого контрабандисти намагалися переправити через кордон 65 тис. пачок сигарет вартістю 4,5 млн грн у цистерні бензовоза. Правоохоронці припускали, що за контрабандою можуть стояти представники силових структур, проте 9 лютого спростували цю версію.