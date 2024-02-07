Контрабандні ґаджети водій заховав у порожнинах авто, однак їх виявили на митниці

У вівторок, 6 лютого, у пункті пропуску «Краківець» львівські митники вилучили у 61-річного водія легковика Citroen 158 Аpple iPhone 15 на суму понад 8 млн грн. Водій заховав ґаджети під обшивками авто, однак їх знайшли під час огляду на митниці.

Як розповіли у Львівській митниці, автомобіль Citroen Xsara Picasso прибув в пункт пропуску «Краківець – Корчова» з Польщі близько 23:40. Під час огляду авто працівники митниці виявили 158 Аpple iPhone 15 Pro Max. Орієнтовна вартість незадекларованих гаджетів – 8,2 млн грн.

Водій заховав в автомобілі 158 гаджетів (фото митниці)

Прихований товар водій заховав у конструктивних порожнинах днища, дверей та салону автомобіля, доступ до якого став можливий після повного демонтажу сидінь, обшивки дверей та днища салону. У Львівській митниці уточнили ZAXID.NET, що за кермом авто був 61-річний мешканець Львівщини.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ. Контрабандні ґаджети вилучили до рішення суду.