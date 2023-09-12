Apple презентувала нову лінійку іPhone15
Також компанія представила нові моделі Apple Watch
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Американська компанія Apple на традиційній вересневій презентації показала нову лінійку смартфонів iPhone 15. Окрім того, Apple презентувала нові моделі Apple Watch 9 і Apple Watch Ultra, інформує ZAXID.NET.
Презентація Wonderlust відбулася у вівторок, 12 вересня, в режимі онлайн. Доступні новинки Apple можна придбати з моменту презентації.
Apple тим представила iPhone 15. Він отримав Super Retina XDR та 48-мегапіксельну камеру. iPhone 15 отримав 6,1-дюймовий екран та вбудовану пам'ять у 128 ГБ.
Також новий смартфон від Apple отримав новий зарядний роз'єм USB-C, який стане уніфікованим для нових моделей смартфонів на вимогу Євросоюзу, а також для годинників Apple Watch, планшетів iPad, ноутбуків MacBook та безпровідних навушників AirPods. Дротові навушники також перейдуть на USB-C.
Вартість iPhone 15 становить 799 доларів. Його більша версія, 6,7-дюймовий iPhone 15 Plus, коштує 899 доларів.
Також компанія презентувала iPhone 15 Pro, який матиме покращену продуктивність, роздільну якість та камеру. iPhone 15 Pro отримав вбудовану пам'ять у 128 ГБ, а iPhone 15 Pro Max – 256 ГБ. Їхня вартість становитиме 999 та 1199 доларів. Смартфони можна буде придбати в магазинах з 22 вересня.
Окрім того, Apple презентувала нове покоління смарт-годинників Watch Series 9 та Watch Ultra 2. Годинники отримали оновлений процесор S9 та точніше розуміють надиктовані слова. Apple Watch матимуть покращені дисплеї та більшу чутливість.
Зокрема, годинники отримали функцію подвійного тапу — керування годинником за допомогою жесту вказівним та великим пальцем, яка дозволяє приймати дзвінки, вмикати та вимикати музику та інше за допомогою двох доторків вказівного пальця до великого. Ціна Watch Series 9 — від $399. За Watch Ultra 2 доведеться заплатити $799.
До слова, компанія взяла курс на більш екологічне виробництво, тому частина її продукції виготовлена з переробленого матеріалу, зокрема, алюмінію, карбону та силікону. Нова лінійка годинників стала першою безвідходною продукцією. План щодо нульового забруднення Apple планує виконати до 2023 року.