Американська компанія Apple виконуватиме вимогу Євросоюзу про єдиний зарядний пристрій, заявив її віце-президент з маркетингу Грег Джосвяк, пише The Wall Street Journal.

За його словами, Apple «підкориться» вимозі уніфікувати зарядні порти і перевести iPhone на USB-C у наступному році.

Компанія вже перевела свої комп’ютери Mac, більшість iPad і аксесуарів на USB-C з Lightning. Джосвяк нагадав, що Apple і ЄС вже десять років сперечаються щодо зарядних пристроїв. Він заявив, що якби компанія погодилась у минулому на вимогу ЄС перейти на micro-USB, то Lightning і USB-C не були б винайдені.

Європейський парламент 4 жовтня переважною більшістю голосів проголосував за те, щоб до кінця 2024 року USB-C став загальним зарядним портом для електронних пристроїв, включно з iPhone й AirPods. Для ноутбуків цей термін продовжили і USB-C для них стане обов’язковим через 40 місяців з дня набуття чиності відповідної директиви ЄС.

Також новий закон передбачає, що всі пристрої, які підтримують швидке заряджання, тепер матимуть однакову швидкість заряджання, що дозволить користувачам заряджати свої пристрої з однаковою швидкістю за допомогою будь-якого сумісного зарядного пристрою.

Новий закон допоможе зменшити шкідливий вплив на екологію, адже знизить кількість відходів, а також дозволить користувачам купувати пристрої без зарядних пристроїв, якщо вони вже мають кабелі для заряджання через роз’єм USB-C.