Усі мобільні телефони, планшети та камери у Євросоюзі з осені 2024 року повинні мати стандартизоване зарядне обладнання USB Type-C. Згодом цю вимогу застосовуватимуть і до ноутбуків.

Відповідну домовленість досягли переговорники Європарламенту та Ради ЄС, повідомила у вівторок, 7 червня, прес-служба Європарламенту.

Як йдеться у повідомленні, це рішення є частиною ширших зусиль ЄС, щоб зробити продукти в регіоні екологічнішими, зменшити кількість електронних відходів і полегшити життя споживачів.

Згідно з новими правилами, споживачам більше не знадобиться інший зарядний пристрій і кабель щоразу, коли вони купують новий пристрій. Вони зможуть використовувати один зарядний пристрій для всіх своїх малих і середніх портативних електронних пристроїв.

Мобільні телефони, планшети, електронні книги, навушники, цифрові камери, гарнітури, портативні ігрові консолі та портативні колонки, які заряджаються за допомогою дротового кабелю, повинні бути оснащені портом USB Type-C, незалежно від виробника. Впродовж сорока місяців після цього до нових вимог також мають адаптувати ноутбуки.

У прес-службі Європарламенту наголосили, що ці нові зобов’язання призведуть до більшого повторного використання зарядних пристроїв і допоможуть споживачам заощадити до 250 млн євро на рік на непотрібних покупках зарядних пристроїв.

За оцінками, утилізовані та невикористані зарядні пристрої становлять близько 11 тисяч тонн електронних відходів на рік.