Apple має намір повертати частину грошей за нові деталі, якщо користувачі відправлять старі на переробку

Американська корпорація Apple запустила програму Self Service Repair, завдяки якій користувачі зможуть купувати оригінальні комплектуючі та інструменти для iPhone.

Корпорація опублікувала посібники зі збирання, так що всі бажаючі зможуть самостійно полагодити свій смартфон.

Комплектуючі доступні для iPhone 12, iPhone 13 та iPhone SE третього покоління. Купити можна дисплеї, камери та акумулятори. У магазині є понад 200 запчастин та інструментів. Також можна взяти деякі інструменти в оренду за 49 доларів.

За даними Techcrunch, Apple має намір повертати частину грошей за нові деталі, якщо користувачі відправлять старі на переробку.

Акумулятор для iPhone 12 або 13 можна придбати за 69 доларів, а при здачі старого можна повернути 24,2 долара. Дисплей для iPhone 12 або 13 коштує в діапазоні від 226 до 310 доларів, для iPhone SE – 128,4 доларів. Повернути можна відповідно 33,6 та 30,4 долара.