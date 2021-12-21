Міністерство цифрової трансформації засекретило меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Apple, який передбачає, зокрема, співпрацю у рамках Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.

«Згідно з положеннями меморандуму, компанією Apple обмежено доступ до інформації щодо характеру будь-яких відносин між Apple та Мінцифри і не надано згоди на її поширення», – йдеться у відповіді Міністерства цифрової трансформації на запит агенції «Українські новини».

Мінцифри пояснило, що засекретило зміст меморандуму на вимогу Apple

Нагадаємо, 30 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що його відомство підписало меморандум з Apple. Він передбачає, що перепис населення в Україні у 2023 році пройде з використанням технологій американського ІТ-гіганта. За його словами, Україна стане другою країною світу після США, де технології Apple використовуватимуть для перепису населення.