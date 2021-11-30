Перепис населення в Україні проведуть за допомогою технологій Apple
Україна стане другою країною світу після США, де технології Apple використовуватимуть для перепису населення
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Україна проведе перепис населення з використанням технологій американської корпорації Apple, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, використання таких технологій передбачає меморандум, який Міністерство цифрової трансформації підписало з компанією Apple під час візиту в Україну її директора зі взаємодії з органами державної влади країн та регіонів Марка Леннона.
«Україна стане другою країною у світі після США, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Корпорація надасть нам підтримку в розробці та визначенні пріоритетних проектів, спрямованих на скорочення паперових транзакцій, економію часу персоналу та покращення досвіду роботи громадян і державних службовців», – повідомив Федоров у вівторок, 30 листопада.
Окрім технологій для проведення перепису населення, який пройде в 2022-2023 роках, меморандум між Міністерством цифрової трансформації й компанією Apple передбачає співпрацю в:
- проектах, пов'язаних з переходом до режиму «без паперу»;
- розвитку застосунку «Дія» для платформи iOS;
- ініціативах з цифрової грамотності;
- залученні цифрових технологій у сфері охорони здоров’я.