Україна проведе перепис населення з використанням технологій американської корпорації Apple, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, використання таких технологій передбачає меморандум, який Міністерство цифрової трансформації підписало з компанією Apple під час візиту в Україну її директора зі взаємодії з органами державної влади країн та регіонів Марка Леннона.

«Україна стане другою країною у світі після США, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Корпорація надасть нам підтримку в розробці та визначенні пріоритетних проектів, спрямованих на скорочення паперових транзакцій, економію часу персоналу та покращення досвіду роботи громадян і державних службовців», – повідомив Федоров у вівторок, 30 листопада.

Окрім технологій для проведення перепису населення, який пройде в 2022-2023 роках, меморандум між Міністерством цифрової трансформації й компанією Apple передбачає співпрацю в: