Завдяки мапам, де зображений «російський Крим», музиканти мають можливість відстежувати перегляди своїх треків по країнах

Американська компанія Apple у своєму додатку Apple Music for Artists зобразила окупований Крим частиною території Росії. Міністерство закордонних справ України вже доручило посольству у США розібратися у ситуації.

Як повідомила спільнота Culture Ukraine, завдяки мапам, на яких зображений «російський Крим», музиканти мають можливість відстежувати перегляди своїх треків по країнах.

«Просто мапи України та Росії в додатку від Apple Music для артистів. Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага?», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що відомство вже доручило посольству України у США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації.

«Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невіддільної частини території України», — цитує Ніколенка hromadske.