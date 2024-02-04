Митники вилучили археологічні артефакти – пряжки, хрести, фібули

Українець намагався незаконно перевезти через кордон у Чернівецькій області 124 предмети старовини. 41-річний водій Mercedes їхав до Румунії через пункт пропуску «Порубне».

«Маючи інформацію про можливе незаконне переміщення цінностей через кордон, оперативники Чернівецького прикордонного загону ініціювали більш детальну перевірку автомобіля та речей громадянина», – повідомили 4 лютого у ДПСУ.

Спільно з представниками митниці прикордонники серед речей водія виявили предмети, які можуть становити культурну цінність та підпадають під дію закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».

Загалом у контрабандиста вилучили 124 предмети старовини. Фахівці їх оглянуть, але, як видно з оприлюдненого відео, серед цінностей археологічні артефакти – пряжки, прясельця, хрести, фібули.

Про цей факт повідомили представникам СБУ. Якщо експертна перевіркиа підтвердить цінність предметів, відкриють провадження за ст. 201 ККУ (контрабанда культурних цінностей).