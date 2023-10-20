Артефакти можуть бути з викрадених музейних колекцій, або це предмети так званої «чорної» археології

Культурні цінності, які були раніше викрадені російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій, повернули в Україну. Загалом мова йде про 14 артефактів, які намагалися незаконно ввезти на територію США, інформує Міністерство культури та інформаційної політики у п’ятницю, 20 жовтня.

«Можна образно сказати, що в Україну надійшла партія зброї. Це древня зброя від часів енеоліту до середньовіччя. Міністерством ухвалене рішення передати на тимчасове зберігання 14 артефактів Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра», а потім МКІП визначить місце їх експонування», – сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Повідомляється, що артефакти можуть бути з викрадених музейних колекцій, або це предмети так званої «чорної» археології. Предмети археології передала американська сторона Посольству України в США, потім – в Україну.

Крім того, починаючи з минулого року американська сторона затримала понад 20 відправлень з предметами археології. Вони можуть походити з території України та незаконно ввозилися на територію США. На початку березня США передали Україні крем’яну сокиру періоду пізнього енеоліту енеоліту-ранньої бронзи, дві залізні шаблі та залізний меч доби середньовіччя. У вересні – ще низку археологічних предметів.

За даними Мінкульту, в умовах війни українська культурна спадщина зазнає значних руйнувань. Це не тільки архітектура, а й величезна кількість археологічних пам’яток, особливо це стосується півдня та сходу України.